L-Ghent a mis la main sur le microphone d’Ibai et a fait ce que nous attendions tous

Ibai Llanos Oui L-Gand additionnés donnent un vidéo hyper virale: C’est comme ça que ça s’est passé ce mercredi quand le rappeur argentin est entré dans la chaîne Twtich d’espagnol et l’a interrompu en direct. Il a mis la main sur son micro et a fait ce que tout le monde attendait: a chanté un de ses tubes et causé un grand moment en direct. Regardez les photos !

« Oui, mon putain de streaming a changé », le streamer posté sur Twitter avec un post de l’artiste de Buenos Aires improviser pour le public. Publication rapide a obtenu des milliers de likes et continue de compter. La chanteuse de 21 ans est actuellement en Espagne pour des raisons artistiques et a profité de la visite pour saluer Ibai.

Avec une chemise de Majorque et son charisme caractéristique, L-Gante a volé l’attention des 6,4 millions d’adeptes de Llanos pendant un moment. La renommée du musicien n’a rien à envier au streamer non plus : sa chaîne YouTube a 1,6 million d’abonnés et sa vidéo la plus jouée atteint les 177 millions de vues.

« Dans ma maison jusqu’à aujourd’hui c’est ouvert, il n’y a ni mur ni portail. Les gens de mon quartier me connaissent et je fais confiance aux gens. Les fans sont respectueux, je les comprends et parfois je dors peut-être, quand je réveille ma mère Il dit : regarde, ils t’attendent depuis neuf heures du matin. Cela a commencé à m’arriver récemment et ça fait monter ton énergie à mille « , était l’une des phrases du jeune homme dans l’agréable conversation qu’il a eue sur cette nouvelle étape de sa vie.

La renommée de L-Ghent est relativement nouvelle car c’est arrivé après sa collaboration avec Bizarrap. La chanson a été positionnée en première position dans Argentina Hot 100 de Billboard et catapulté la carrière du chanteur.