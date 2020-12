Kyrie Irving ignore la journée des médias et publie une déclaration à la place

Kyrie Irving a toujours fait les choses différemment.

Au fil des ans, Kyrie Irving a prouvé qu'il était un penseur alternatif. Le meneur de jeu superstar se tourne toujours vers les médias sociaux avec des points de vue philosophiques intéressants et parfois, il a essayé de prétendre que la terre est en fait plate. Ses singeries ont certainement fait de lui une cible facile pour la NBA et les médias, bien qu'il ait toujours juré d'être lui-même sans aucune excuse. Irving a spécifiquement eu ses démêlés avec les médias, qui, selon lui, continuent de le sortir de son contexte. Afin de lutter contre les médias, Kyrie a décidé de faire les choses un peu différemment cette année lors de la journée des médias des Brooklyn Nets. Au lieu de parler directement aux médias, Irving a décidé de publier une déclaration dans laquelle il décrit ses objectifs pour cette saison et comment il est excité de côtoyer à nouveau ses coéquipiers. Par Kyrie: «Le COVID-19 nous a tous touchés à bien des égards, je prie donc pour la sécurité et la santé de nos communautés au pays et à l'étranger. Je suis vraiment ravi que la saison commence et je prie également pour que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé tout au long de ce voyage. Au lieu de parler aux médias aujourd'hui, je fais cette déclaration pour m'assurer que mon message est correctement transmis. Je m'engage à me présenter au travail tous les jours, prêt à m'amuser, à concourir, à performer et à gagner des championnats aux côtés de mes coéquipiers et collègues de l'organisation Nets. Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur et hors du terrain parler de lui-même. La vie a frappé différemment cette année et elle nous oblige, elle m'oblige, à bouger différemment. C'est donc le début de ce changement. » Cette saison devrait être importante pour Kyrie et les Nets, car ils récupéreront Kevin Durant. Irving et Durant cherchent à balayer la Conférence de l'Est et ils ont une grande chance de le faire. Si Kyrie voulait vraiment dire les mots de sa déclaration, alors les Nets n'auront aucun problème dans leur campagne 2021.