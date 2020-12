Kyrie Irving fait l’éloge de Becky Hammon et de « All Queens In General »

Kyrie Irving avait de profondes réflexions sur la réalisation de Becky Hammon.

Becky Hammon a accompli quelque chose d’assez incroyable hier soir en devenant la première femme à être entraîneure-chef par intérim de l’histoire de la NBA. Hammon est assistant des San Antonio Spurs depuis des années maintenant et après que Gregg Popovich ait été expulsé contre les Lakers de Los Angeles, Hammon a été appelé à prendre le relais. Cela s’est avéré être un moment spécial pour la ligue, et un moment que Hammon n’oubliera certainement jamais. Suite à cet exploit spécial, de nombreux joueurs de la ligue ont été interrogés sur Hammon, y compris Kyrie Irving qui avait beaucoup à dire à ce sujet. Comme il l’a noté, il était heureux de voir Coach Pop se faire expulser et qu’il croit que nous vivons dans une société sans genre où les rôles sexospécifiques ne devraient pas exister. «Il ne devrait y avoir aucun rôle considéré comme masculin ou féminin. Il devrait être ouvert. Et cela devrait être le principe selon lequel nous vivons tous. Mais il y a encore un combat. Et je suis reconnaissante de faire partie de l’histoire et Becky de faire l’histoire et il y a plus d’histoire à faire pour les femmes et leur autonomisation sur le lieu de travail, ainsi que le respect à travers le monde », a expliqué Kyrie. «Vous savez, en particulier les femmes autochtones noires – mais toutes les reines en général. J’étais donc reconnaissant d’en faire partie. À l’avenir, il reste à voir si Hammon recevra ou non un poste d’entraîneur-chef à plein temps, bien qu’il soit clair qu’elle est sur la bonne voie pour le faire. Mike Stobe /