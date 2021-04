Kyra Sedgwick partage l’histoire de l’appel accidentel de 5 voitures de police à la maison de Tom Cruise

Kyra Sedgwick a appris de première main que fouiller dans la maison de Tom Cruise est une entreprise risquée.

L’acteur de « Call Your Mother », qui a joué avec Cruise dans « Born on the Fourth of July », a rappelé comment elle était allée fouiner chez le candidat aux Oscars lors d’un dîner il y a des années – un acte qui a conduit la police à rendre visite.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

« C’était un moment triste, mais c’était une histoire drôle », a déclaré Sedgwick, 55 ans, mercredi sur « The Drew Barrymore Show ».

Dans les années 90, Sedgwick et son mari Kevin Bacon sont allés chez Cruise parce que Bacon et Cruise avaient travaillé ensemble sur le film de 1992 «A Few Good Men». Plusieurs autres A-listers étaient également sur place, y compris la femme de Cruise à l’époque, Nicole Kidman, la co-star de «A Few Good Men» Demi Moore et son mari de l’époque, Bruce Willis, et le réalisateur du film, Rob Reiner.

Regarder son mari Kevin Bacon dans « A Few Good Men » peut être aussi proche que Kyra Sedgwick se rapproche de Tom Cruise. Alamy

En rapport

Sedgwick a déclaré qu’elle était très enceinte à l’époque et a commencé à regarder autour de la maison.

«Il y avait ce manteau de cheminée, et je regardais autour de moi et il y avait ce petit bouton sous le manteau», dit-elle. «Un petit bouton, et je me suis dit: ‘Oh, c’est quoi ce petit bouton?’ Alors j’ai appuyé sur le petit bouton parce que je pensais juste que quelque chose d’intéressant allait se passer. «

«Comme si le mur allait se retourner», a plaisanté Barrymore.

« Exactement, » répondit le gagnant des Emmy avant de noter que rien ne s’était passé.

En rapport

« Et puis je suis devenu un peu nerveux », a déclaré Sedgwick. « Je me suis dit: ‘Oh, il ne s’est rien passé. Cela ne semble pas juste. Alors j’ai tapoté l’épaule de Tom, qui était au milieu d’une histoire, et j’ai dit: «J’ai appuyé sur ce bouton ici. Et il m’a dit: « Vous avez appuyé sur ce bouton? » Et j’ai dit: ‘Ouais, j’ai appuyé sur ce bouton.’ Et il dit: « C’est le bouton de panique. » Et donc les flics sont venus. Ils ont dû arrêter la projection.

Sedgwick a déclaré qu’elle pense que plus de cinq voitures de police sont arrivées sur les lieux.

« C’était quelque chose. Je n’ai pas été invitée à revenir », a-t-elle déclaré.

On dirait que se racheter pourrait être «Mission: Impossible»!