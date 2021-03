Kylo Ren a torturé Chewbacca dans la scène filmée The Rise of Skywalker supprimée

Ce n’est un secret pour personne que The Rise of Skywalker aurait pu se dérouler de différentes manières. De la version originale de Colin Trevorrow, intitulée Duel des destins, à ce que JJ Abrams a fait avec la version sortie en salles, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, nous avons un aperçu d’une autre scène qui a été abandonnée, alors que l’acteur Joonas Suotamo révèle qu’ils ont filmé une scène dans laquelle Kylo Ren torturait Chewbacca.

Adam ne parlait pas du tout pendant les pauses, même si à ce stade, les acteurs étaient autrement amis. Joonas dit qu’Adam était si convaincant dans la scène de torture supprimée qu’il avait parfois peur et qu’il pense que la scène était peut-être trop sombre pour le film. pic.twitter.com/Tw9hnJpYGh – Les fichiers du pilote Adam (@AdamDriverFiles) 4 mars 2021

La révélation a été faite dans le livre de Joonas Suotamo Rugir! – Ma vie de wookiee. L’acteur a repris le rôle de Chewbacca après Peter Mayhew, qui a passé le flambeau avant son décès. Le compte Twitter The Adam Driver Files a récemment partagé quelques révélations du livre, y compris cette scène qui a été filmée pour l’épisode IX, mais qui n’a pas été incluse dans la coupe finale. Voici comment le compte l’a résumé dans une série de tweets.

« My Life as a Wookiee (traduction du finnois), Joonas décrit la scène de torture qui a été filmée comme très intense et très difficile pour lui à la fois en tant qu’acteur de Chewie et aussi mentalement parce qu’Adam s’était ‘excité d’être un vrai monstre à travers tout cela, w / les caméras allumées ou éteintes. ‘ Adam ne parlait pas du tout pendant les pauses, même si à ce stade, les acteurs étaient autrement amis. Joonas dit qu’Adam était si convaincant dans la scène de torture supprimée qu’il avait parfois peur et qu’il pense que la scène était peut-être trop sombre pour le film. «

Nous pourrions passer toute la journée à spéculer sur les raisons pour lesquelles cette scène ne s’est pas retrouvée dans le film. Ce que nous savons avec certitude, c’est que l’arc de rédemption de Kylo Ren était une grande partie de Star Wars: La montée de Skywalker tel qu’il existe. Si nous avions regardé Kylo torturer Chewie, un personnage bien-aimé depuis le début de la franchise, cela aurait pu rendre cette rédemption plus difficile à avaler. Les fans restent mitigés sur l’idée telle quelle. Ben Solo a tué Han Solo. Il est difficile d’en revenir.

Que nous verrons jamais cela perdu ou non Guerres des étoiles les images restent incertaines. Les fonctionnalités spéciales, telles que les scènes supprimées et une piste de commentaire, étaient assez légères sur la sortie de la vidéo personnelle de Star Wars: La montée de Skywalker. Bien sûr, Disney et Lucasfilm pourraient inclure du matériel supplémentaire dans les versions futures. Cela étant dit, le studio est depuis passé de la saga Skywalker en général. Comme Kylo Ren l’a dit un jour, « Que le passé meure ».

À la fin, Star Wars: La montée de Skywalker s’est avéré être un facteur de division, tout comme Le dernier Jedi avant cela. Quoi qu’il en soit, il a quand même réussi à gagner plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait un autre succès financier pour Disney et cimente son achat de 4 milliards de dollars de Lucasfilm comme un excellent investissement. La prochaine étape du côté du film pour Star Wars est Escadron de voleurs du réalisateur Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), qui devrait arriver en décembre 2023. Vous pouvez consulter le message original sur le Les fichiers du pilote Adam sur Twitter Compte.

Sujets: Star Wars 9, Star Wars