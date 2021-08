Kylie Jenner révèle qu’il lui faut trois heures et demie pour se maquiller

FROMM & STARCK Portemanteau Sur Pied Accroche-Manteau Porte-Chapeau Patère Acier, Base : trois pieds - Fromm&starck

Portemanteau sur pied - 8 barres - Chromé - Trois pieds Le portemanteau STAR_CS_04 est exactement ce qu'il vous faut ; fonctionnel et élégant, il se fondra de manière aussi subtile que réussie dans votre décor ! Ce modèle sur pied possède 8 barres auxquelles on peut accrocher manteaux, chapeaux et bien plus encore. Grâce à sa capacité de charge de 10 kg, vous pourrez suspendre tous vos vêtements ou ceux de vos convives sans aucun problème. Et le plus pratique, c'est ce que le portemanteau ne prend presque pas de place, ce qui en fait le choix idéal pour les couloirs étroits et les entrées exiguës. En plus d'être solide et durable, l'acier chromé utilisé pour le fabriquer lui donne une allure élégante et moderne. Laissez-vous convaincre par la qualité et le service : optez pour un portemanteau sur pied Fromm & Starck ! Détails techniques Couleur Argent Nombre de barres 8 Manuel oui Matériau Acier chromé Charge max. [kg] 10 Contenu de la livraison Portemanteau sur pied STAR_CS_04 Manuel