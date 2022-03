Kylie Jenner révèle qu’elle a changé le nom de son fils nouveau-né parce qu’il ne se sentait pas bien

Kylie Jenner a révélé qu’elle et Travis Scott avaient changé le nom de leur fils nouveau-né.

Postant dans une histoire Instagram, le magnat du maquillage voulait que tout le monde sache qu’ils ne l’appelaient plus Wolf.

Bien que le magnat de la beauté n’ait pas révélé en quoi son nom a été changé, Jenner a déclaré que leur premier choix pour le nouveau-né ne « ressemblait pas à lui ».

Crédit : Instagram

Elle a écrit: « Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf. Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout. »

Lorsque Jenner a donné naissance à son fils le mois dernier, le 2 février, elle a révélé au monde qu’ils avaient choisi Wolf Webster pour le nom de leur fils.

La nouvelle du changement de nom survient après que Jenner a partagé un court documentaire sur son parcours de grossesse avec son fils.

L’hommage réconfortant de 10 minutes s’intitule « Notre fils ».

La vidéo a déjà été vue plus de six millions de fois et montre des moments intimes que Jenner passe avec son premier enfant Stormi et rendez-vous chez le médecin.

Les images révèlent également ses amis et sa famille aux prises avec la nouvelle et soutenant le couple alors qu’ils se préparent pour leur deuxième enfant ensemble.

De nombreux utilisateurs ont commenté ci-dessous louant l’hommage touchant.

Un utilisateur a écrit : « J’aime la façon dont Stormi fait partie de tout. Ces vidéos vont être quelque chose de si mémorable et de spécial pour les enfants. »

Un autre utilisateur a écrit: « Mec! Ses enfants sont tellement bénis. J’adore le fait qu’elle se donne à fond pour leurs anniversaires, elle crée de beaux souvenirs pour eux et elle a les moyens de s’occuper d’eux au maximum. J’espère pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants de la même manière.

Un troisième a déclaré: « Travis maman m’a fait sangloter quand elle a dit qu’elle était bénie que tu sois la mère de ses petits-enfants. Magnifique absolument magnifique.

Kylie a partagé un documentaire similaire en février 2018 lorsque son premier enfant Stormi est né.

La vidéo, intitulée « To Our Daughter », a depuis reçu plus de 100 millions de vues.