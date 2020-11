Kylie Jenner Holiday Collection révèle son Kylie X

Tu te souviens quand Kylie Jenner s’habillait en séduisant Grinch ‘(c’était comme il y a deux semaines donc on s’attend à ce que tu le fasses lol)? Malgré nos premières pensées, qui ont été qu’il s’agissait d’un effort tardif et déroutant pour un costume d’Halloween, la plus jeune soeur Jenner est venue avec un autre ensemble de maquillage Kylie, et cette fois, il est inspiré de Grinch.

Alors que Grinch et les cosmétiques ne sont que deux choses que nous n’aurions jamais cru mentionner dans la même phrase, la reine des cosmétiques Kylie a en quelque sorte réussi à le faire fonctionner (elle n’a pas obtenu ce sommet pour rien). Dans son tout premier article, Kylie a dévoilé un aperçu de ce qui va arriver en discutant du joli packaging.

Nous sommes très heureux d’annoncer que quel que soit le sujet, il y a moins de vert que prévu et la grande majorité de la boîte a été recouverte de sa signature rose pâle. «Révélant ma collection de vacances en ce moment dans mes contes @drseuss @kyliecosmetics», elle chatouille l’adorable boomerang. Nous avons actuellement hâte d’en avoir plus.

Ensuite, Kylie a soumis un clip vidéo astucieux de cette collection complète de Kylie X The Grinch. Elle a légendé l’article, ‘WOW MY GRINCH X KYLIE HOLIDAY COLLECTION LANCE LE 11.19 UNIQUEMENT SUR KYLIECOSMETICS.COM! Je ne peux pas sentir que c’est mon 5ème ensemble de vacances! Peut-être le plus enthousiaste à propos de celui-ci que je n’ai jamais été. Voir là xo @kyliecosmetics ‘

On dirait que l’ensemble contiendra un mélange de rouges à lèvres, de brillants, de palettes, d’ombres à paupières et de plusieurs autres articles passionnants. Bien que Kylie ait une très longue liste de sélections de cosmétiques à son actif, aucune n’est aussi charismatique que celle-ci et nous sommes extrêmement excités.

Seulement maintenant (littéralement, seulement à ce moment), Kylie a partagé une image de près et personnelle de cette palette avec des nuances scintillantes à gogo. Comme la plupart de ses gammes, on devine que la palette va être la star de cette série.

Je pense que nous pourrions tous convenir que le vert n’est pas une couleur très portable, mais les quatre couleurs vertes semblent toujours bien s’asseoir sur nos paupières. Les autres couleurs se composent de bruns ton sur ton, de cuivres chatoyants et d’or, tous superbement pigmentés également.

Oui, c’est – vous l’avez deviné encore une autre gamme que nous allons acheter. Prends notre argent, Kylie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂