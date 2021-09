Kylie Jenner est-elle plus riche que l’ex de Travis Scott, Rihanna ?

Kylie Jenner et Rihanna sont au sommet de leur art. Depuis qu’elles sont devenues célèbres, les célébrités peuvent à peine aller n’importe où sans que des fans (ou des paparazzis) ne les approchent. De plus, les deux ont de solides bases de fans qui soutiennent leurs efforts commerciaux.

De nombreux fans ont été choqués d’apprendre que Jenner et Rihanna partagent un ex commun, Travis Scott. Bien qu’ils puissent avoir le même goût chez les hommes, qui a la valeur nette la plus élevée ?

Kylie Jenner et Rihanna | Kevin Mazur/Getty Images, ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

La trajectoire de carrière de Kylie Jenner et Rihanna

En mai 2020, un moment de l’histoire des rencontres de Rihanna a commencé à faire les gros titres. Lors de son entretien de 2015 avec Complexe, Scott a parlé de sa relation avec RiRi. Les commentaires ont refait surface cinq ans plus tard lorsque l’ancien rédacteur en chef de Complex, Lawrence Schlossman, a affirmé que le rappeur «SICKO Mode» avait «embarrassé» le gagnant d’un Grammy, selon Business Insider. Après avoir mis fin à leur relation d' »amis avec avantages », Scott a commencé à sortir avec Jenner.

Avant que l’un d’eux ne sorte avec le rappeur « TKN », Rihanna et Jenner ont toutes deux eu une carrière stellaire. En 2007, les fans ont rencontré pour la première fois le La vie de Kylie alun sur L’incroyable famille Kardashian. Cependant, Jenner a rompu avec la renommée de sa famille en 2015. À 17 ans, elle a lancé une collection de Kylie Lip Kits. Tout en faisant la promotion de la marque via ses comptes de médias sociaux populaires, elle a finalement créé sa ligne de maquillage, Kylie Cosmetics.

Comme Jenner, Rihanna a élargi sa carrière à travers la beauté. En 2006, la chanteuse s’est fait connaître avec son premier album, Une fille comme moi. Après avoir créé huit albums en une décennie, l’artiste s’est lancé dans d’autres voies. En septembre 2017, elle a lancé Fenty Beauty, un partenariat avec la marque Kendo de LVMH. Après la sortie, Rihanna a créé sa ligne de mode de luxe, Fenty. De plus, la chanteuse a créé une ligne de lingerie, Savage X Fenty.

Rihanna a une valeur nette plus élevée que Kylie Jenner

La popularité et le sens des affaires de Rihanna et Jenner ont donné lieu à des marques de beauté à succès. Cependant, le chanteur de « Desperado » gagne plus d’argent que l’ancienne star de télé-réalité. Selon Celebrity Net Worth, elle est devenue milliardaire en 2021 après avoir gagné 1,7 milliard de dollars. De plus, Rihanna gagnerait 70 millions de dollars par an.

Quant à Jenner, l’influenceur a une valeur nette de 700 millions de dollars. Bien que Forbes la considérait comme la « plus jeune milliardaire » en 2018, l’entrepreneur de 24 ans aurait gonflé ses revenus en faisant paraître son entreprise plus importante que lors de plusieurs entretiens.

« Il est juste de dire que tout ce que fait la famille Kardashian-Jenner est surdimensionné », a déclaré Stephanie Wissink, analyste des actions couvrant les produits de consommation chez Jefferies au point de vente. « Pour rester fidèle à la marque, elle doit être plus grande qu’elle ne l’est. »

Quel magnat de la beauté dépense le plus d’argent ?

Bien qu’elle soit plus prospère que Jenner, Rihanna dépense beaucoup moins d’argent en objets personnels. En mars 2021, elle a fait un achat important en achetant une maison de 13,8 millions de dollars. De plus, elle possède plusieurs voitures haut de gamme, dont une Porsche 997 Turbo.

Tout au long de sa renommée, Jenner a dépensé plus de sa valeur nette dans l’immobilier que RiRi. En avril 2020, elle a acheté un manoir à Holmby Hills, en Californie, pour 36,5 millions de dollars. Jenner a également acheté une maison de 12 millions de dollars à Hidden Hills, en Californie, et beaucoup dans la même région.