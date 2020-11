Kylie Jenner donne un massage à ses fans alors qu’elle pose en soutien-gorge sur Instagram

La célébrité de L’incroyable famille Kardashian a révélé qu’elle avait manqué un certain homme dans son article Instagram le plus chaud

Kylie Jenner a mis la rotation du moulin à rumeurs avec son dernier post Instagram qui attire l’attention.

La célébrité de L’incroyable famille Kardashian a partagé une série de photos sur le site Web d’elle vêtue de rien d’autre qu’un soutien-gorge de plongée blanc et des bas de course bas.

Le magnat du kit pour les lèvres, 23 ans, a fait une moue séduisante dans la caméra puisqu’elle a photographié ses courbes alors qu’elle était présentée devant le miroir de son salon.

Néanmoins, c’est la mystérieuse légende qui a fait parler les amoureux, comme Kylie le taquinait: «Miss u miss me».

Cela vient au milieu des rumeurs que Kylie est de retour avec son beau-père Travis Scott et son message de trente ans n’est pas passé inaperçu par ses abonnés.

«Merde Trav, qu’est-ce que tu as fait à cette nana», ont plaisanté parmi les fans de Kylie en réaction.

Quelques-uns ont dit à Kylie, qui partage l’enfant Stormi avec le rappeur, qu’ils l’aideraient à se concentrer en le taguant dans la section des remarques.

Même si le hitmaker d’Astroworld a peut-être manqué les messages depuis qu’il a supprimé son compte plus tôt ce mois-ci après avoir été trollé dans son costume de batman.

Le dernier média social de Kylie qui vient après qu’elle s’est récemment imposée comme la Kardashian la plus chaude.

Depuis la semaine dernière, Kylie compte 200 millions d’abonnés sur Instagram – elle est donc le plus grand média social après sur le site de partage de photos de ses célèbres éléphants.

La magnat du maquillage, qui est la toute première Kardashian-Jenner à se rendre au monument épique, compte aujourd’hui plus de partisans que sa sœur Kim Kardashian – qui compte 191 millions d’abonnés sur Instagram.

Kendall Jenner est votre plus proche derrière Kim puisque la reine des podiums est accompagnée de 141 millions d’adeptes remarquables et sous elle se trouve Khloe Kardashian avec 122 millions et Kourtney en a 103 millions.

Kylie, mère d’un enfant, doit commenter son statut de 200 millions d’abonnés.

La célébrité de L’incroyable famille Kardashian attire les fans sur Internet en partageant des clichés de routine de sa fille Stormi en plus de clips affichant son style de vie A-lister et présente fréquemment ses produits de créateurs et ses voitures flashy.

Les adeptes de Kylie sont également souvent traités avec de magnifiques clichés de l’attractivité en modelant des maillots de bain étriqués et des ensembles moulants racés qui permettent d’honorer ses courbes de sablier.

