Kylie Jenner déchire le troll qui a critiqué la taille de ses lèvres

Bien qu’elle ait révélé ses lèvres il y a près de dix ans, une « fan » a décidé de venir chercher Kylie pendant qu’elle et sa meilleure amie Stassie Karanikolaou tournaient un TikTok ce week-end.

Cela s’est avéré être un point sensible pour la magnat de la beauté lorsqu’elle a répondu: « C’est le filtre mais s’éteint. »

Un autre a dit: « Reines non naturelles. »

Les procédures cosmétiques de Kylie sont un sujet sur toutes les lèvres depuis un certain temps.

Bien que nous apprécions la transparence, faire pression sur une adolescente de l’époque pour qu’elle admette le travail qu’elle a fait soulève certaines questions – surtout si beaucoup de membres de sa famille n’ont pas divulgué leurs propres rendez-vous de pincement et de repli.

Elle a révélé dans l’émission : « Un gars m’a dit : ‘Oh, mon Dieu, tu embrasses si bien, mais tu as de si petites lèvres’, ou quelque chose comme ça.

Kylie a poursuivi : « Et puis, à partir de là… à partir de là, je me suis sentie… inembrassable. J’ai pris ça très mal. Juste quand un gars que tu aimes dit ça, je ne sais pas, ça m’a vraiment touché. Je ne me sentais tout simplement pas désirable ou jolie.