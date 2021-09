Kylie Jenner confirme qu’elle est enceinte de son deuxième enfant dans une vidéo touchante

Elle et Travis Scott ont dévoilé au monde la nouvelle spéciale dans une vidéo touchante sur la page Instagram de la star de télé-réalité.

« Attends une seconde… tu es enceinte ? Stormi, nous allons avoir un bébé… c’est l’un des jours les plus heureux de ma vie », a déclaré la matriarche Kardashian dans la vidéo.

Kylie montre son baby bump dans plusieurs plans et le spectateur peut assister à une célébration d’anniversaire intime pour la jeune femme de 24 ans qui a eu lieu le mois dernier.

Kris a dit « pleurer encore une fois… quelle bénédiction spéciale et incroyable et quel cadeau Dieu vous a donné !!! » et Kendall a écrit: « Je ne peux pas le gérer. »