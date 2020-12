Kylie Jenner a presque eu un accrochage effrayant avec un intrus à la maison

Les gens considèrent généralement une maison comme un environnement sûr et réconfortant. Cependant, la maison d’une personne peut parfois être là où se trouve le danger.

Récemment, Kylie Jenner a presque vécu une expérience effrayante avec un intrus à la maison. C’est un rappel troublant du degré de précaution que les célébrités doivent prendre pour se protéger et protéger les membres de leur famille.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / Getty Images

Un homme est entré par effraction chez la voisine de Kylie Jenner à sa recherche

Le 19 novembre, un homme est entré par effraction dans le domicile de la star de la NBA DeMar DeRozan dans une communauté fermée. Selon TMZ, l’intrus a trouvé son chemin dans l’aire de jeu, où se trouvait au moins un des enfants de DeRozan. DeRozan s’est rapidement rendu sur l’aire de jeu et a «chassé l’homme hors de la maison».

L’homme a tenté de retourner dans le quartier mais a été arrêté par des agents de sécurité.

Il s’est avéré que l’intrus ne cherchait pas à pénétrer par effraction dans la maison de DeRozan. Il visait plutôt la maison de la voisine de DeRozan, Kylie Jenner. Il semblait que Jenner et sa fille, Stormi, n’avaient pas été physiquement blessées lors de cet incident. Jenner a par la suite déposé une ordonnance restrictive contre l’intrus.

D’autres Kardashian-Jenners ont également eu des démêlés avec des intrus à la maison

Les Kardashian-Jenners font partie des célébrités les plus célèbres au monde. Malheureusement, cela signifie également qu’ils sont susceptibles d’être des cibles pour les harceleurs et les intrus à domicile.

En 2016, Kendall Jenner a vécu une confrontation effrayante avec un harceleur qui s’est présenté chez elle. Kendall a déposé une ordonnance restrictive contre lui et se souvient avoir dû rester chez son voisin pendant un certain temps parce qu’elle avait peur d’être chez elle.

Pendant ce temps, selon Complex, la maison de Kris Jenner a été cambriolée à plusieurs reprises. En 2014, Kim Kardashian West a même vu un homme regarder autour de la propriété de Kris. Elle a appelé la sécurité et, pendant sa détention, il a apparemment déclaré aux forces de l’ordre qu’il était le petit ami de Kendall Jenner et le demi-frère de Justin Bieber.

L’incident de vol à Paris de Kim Kardashian West est la situation d’intrusion domestique la plus médiatisée pour la famille

En 2016, Kardashian West a été volé sous la menace d’une arme dans un hôtel à Paris. Plusieurs hommes habillés en policiers sont entrés de force dans sa chambre d’hôtel. Ils l’ont ligotée et bâillonnée et ont volé des millions de dollars de bijoux. Ils se sont ensuite échappés, ce qui a permis à Kardashian West d’appeler à l’aide.

Kardashian West a depuis parlé des événements sur L’incroyable famille Kardashian ainsi que dans diverses interviews. Elle a noté que l’événement l’a amenée à faire plus attention à ce qu’elle partage avec le monde.

«Je sens que je suis une personne si différente», a déclaré Kardashian West sur Le spectacle Ellen DeGeneres en 2017. «J’ai vraiment l’impression que des choses se passent dans votre vie pour vous apprendre des choses.»

Kardashian West a ajouté: «J’étais définitivement matérialiste avant – non pas qu’il y ait quelque chose de mal à avoir des choses et à travailler dur pour les obtenir, je suis vraiment fier de tout le monde autour de moi qui réussit – mais je suis tellement heureux que mes enfants l’obtiennent. moi, que c’est ce que j’élève mes enfants. Je ne me soucie plus de ça. Je n’ai vraiment pas.