Kylie Jenner a donné naissance à un petit garçon avec Travis Scott

Les félicitations sont de rigueur ! Kylie Jenner et Travis Scott ont accueilli leur deuxième enfant ! Kylie a donné naissance à un bébé le mercredi 02/02/22 et l’a annoncé via Instagram dimanche.

La nouvelle mère de deux enfants a partagé une photo en noir et blanc de ce qui semble être la main de la grande sœur Stormi tenant le poignet du nouveau bébé.

Ils n’ont pas annoncé le nom du bébé, mais ils ont annoncé le sexe.

Kylie Jenner a-t-elle eu un garçon ou une fille ?

En partageant un cœur emoji bleu à côté de la date de naissance lors de l’annonce de la naissance de son deuxième bébé, Kylie a indiqué qu’elle avait un petit garçon.

Les fans ont prédit le sexe du bébé tout au long de la grossesse de Kylie en déchiffrant des indices sur ses réseaux sociaux :

Les fans pensaient que Kylie Jenner laissait entendre qu’elle avait un garçon depuis le début.

Tout au long du mois de septembre, de nombreux fans pensaient l’avoir compris lorsqu’ils ont supposé que Kylie laissait tomber des allusions subtiles dans les photos promotionnelles de sa nouvelle marque de soins pour bébés, Kylie Baby.

Sur la photo, Kylie et sa fille Stormi, alors âgée de 3 ans, ont posé ensemble en bleu – Kylie dans une robe bleu pâle et Stormi dans une robe de la même teinte.

Beaucoup de gens pensaient que leur choix de porter du bleu poudré faisait allusion au sexe de son deuxième bébé.

Considérant que le bleu poudré est traditionnellement la couleur associée aux bébés garçons, beaucoup de gens ont compris que cela signifiait que le deuxième bébé de Kylie allait être un garçon.

Kylie Jenner a laissé entendre qu’elle attendait également un garçon une autre fois.

En remontant encore plus loin, certaines personnes pensaient qu’elle laissait déjà entendre que le bébé deux serait un petit garçon tout au long du mois d’août.

Sur une photo de sa fille, Stormi, qu’elle a postée, elle l’a simplement sous-titrée : « fille préférée ».

À la fin de la légende, elle a signé avec un petit emoji au cœur bleu.

Beaucoup ont remarqué la légende, se demandant si Kylie avait dit « fille préférée » parce qu’elle savait déjà que son prochain enfant serait un garçon, pas une fille. Certains ont même pensé que le cœur bleu était un autre indice, laissant entendre qu’elle est enceinte d’un garçon à travers le choix de la couleur.

Un grand bravo à Kylie Jenner et Travis Scott et nos meilleurs vœux pour leur petit garçon. La naissance du petit garçon de Kylie fait 10 petits-enfants pour Kris Jenner et 20 pour Caitlyn Jenner.

Amanda Hartmann est une écrivaine qui couvre le divertissement, les célébrités et l’actualité.