Kylie Jenner a accordé une ordonnance de non-communication contre un harceleur qui patrouille dans son quartier

Alors que les célébrités restent la cible des voleurs et des criminels, beaucoup de ceux qui vivent leur vie aux yeux du public cherchent à accroître leurs efforts de sécurité. Rien que dans l’industrie du rap, plus d’une douzaine de morts violentes et d’agressions ont eu lieu en 2020, amenant des personnalités célèbres à réévaluer leurs cercles sociaux et leurs mouvements. D’autres acteurs de l’industrie du divertissement ont également été harcelés et Kylie Jenner a pris des mesures légales pour se protéger et protéger ses proches.

Il est rapporté par TMZ qu’il y a trois semaines, le magnat des cosmétiques a déposé une ordonnance restrictive contre un homme du nom de Justin Berquist. Selon le rapport, Jenner a affirmé que Berquist se faufilait continuellement dans son quartier exclusif et fermé à sa recherche. Des documents juridiques indiquent que Berquist a été repéré à plusieurs reprises par des résidents, même une fois en fuite à pied lorsqu’un des voisins de Jenner l’a vu. Jenner a allégué que Berquist était tellement déterminé à la rencontrer qu’il a dit à la sécurité qu’il était sur place pour voir Kylie et qu’il s’était rendu dans son quartier pour avoir été attrapé après être entré dans la mauvaise maison.

Jenner a pu retrouver des informations sur son harceleur et aurait écrit dans les documents juridiques que Berquist a voyagé du Dakota du Nord pour la retrouver. La star de télé-réalité a affirmé qu’elle ne savait pas qui il était et ne l’avait jamais rencontré auparavant. Elle a obtenu une ordonnance de non-communication mercredi 30 décembre et indique que Berquist doit rester à au moins 100 mètres de Jenner.

