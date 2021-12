Kyle Richards reviendra dans le rôle de Lindsey Wallace dans Halloween Ends

Michael Myers tuera-t-il enfin Lindsey Wallace après plus de 40 ans ? Cela pourrait très bien être le cas, car Kyle Richards reprendra le rôle dans Halloween se termine. En 1978, Richards, qui était un enfant star à l’époque, est apparu sous le nom de Lindsey dans le tout premier Halloween film du réalisateur Jean Charpentier. Elle a fait son retour dans la franchise plus de quatre décennies plus tard en apparaissant dans la suite de cette année Halloween tue. Il s’avère que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Lindsey Wallace.

Par variété, Lindsey n’était pas programmé pour revenir dans Halloween se termine, même si elle parvient à survivre dans Halloween tue. Cependant, les cinéastes ont remarqué la réponse positive des fans à son retour dans Halloween tue, et le script a été réécrit pour inclure un rôle élargi pour Lindsey. C’est une bonne nouvelle de savoir qu’il y a plus à venir du personnage, mais c’est aussi un peu effrayant, car la ramener signifie également qu’elle pourrait enfin mourir des mains de Michael après avoir fait tout ce temps. Après tout, plusieurs personnages de retour ont été tués dans le dernier film.

« Quand mon personnage n’est pas mort, je me suis dit: » Euh, bonjour! « », a récemment déclaré Richards à Variety, se demandant pourquoi elle n’avait pas été initialement prévue pour être ramenée. « Le dernier film, j’ai vu Jamie sur le plateau, mais nous n’avions rien ensemble. J’espère donc vraiment qu’il y aura plus de choses ensemble. Je ne peux parler d’aucune intrigue, mais tout ce que je peux dire, c’est que nous commençons le tournage en janvier, et je suis ravi de revenir avec Jamie Lee Curtis et David Gordon Green.

Le producteur Jason Blum a ajouté : « Nous sommes ravis que Kyle reprenne son rôle dans Halloween se termine. Le retour des personnages emblématiques de Halloween tue était vraiment important pour David Gordon Green. Et il a pris grand soin de ramener les acteurs originaux quand il le pouvait. »

En effet, plusieurs acteurs sont revenus du film original, et avec Richards, qui comprenait également Nancy Stephens et Charles Cyphers. Tommy Doyle, le jeune garçon qui était gardé par Laurie Strode aux côtés de Lindsey dans le premier film, a été refondu avec Anthony Michael Hall ; L’acteur original de Tommy Doyle, Brian Andrews, a déclaré plus tard qu’il se sentait « blessé » par la refonte, et les fans avaient lancé une pétition pour qu’il revienne dans le rôle.

Jamie Lee Curtis revient également pour Halloween se termine, jouant le rôle de Laurie Strode pour ce qui sera probablement la toute dernière fois. Les fans sauront que Laurie s’est battue avec Michael Myers dans différentes chronologies, mais Halloween se termine semblait être conçu pour mettre fin une fois pour toutes à la querelle de plusieurs décennies entre les deux. Malgré cela, Jason Blum a déclaré qu’il était toujours prêt à développer davantage Halloween films après Prend fin, mais ce ne serait pas dans le cadre de la même histoire, plonger ailleurs dans le Halloween traditions.





Halloween tue est en streaming sur Peacock pour tous ceux qui cherchent à regarder la suite. Halloween se termine devrait sortir dans les salles de cinéma le 14 octobre 2022.





