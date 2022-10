Kyle Richards parle de travailler avec Jamie Lee Curtis dans Halloween Ends : « Nous avons tout simplement adoré »

La nouvelle suite Halloween se termine est à quelques jours de sa sortie en salles et sur Peacock, et pour la première fois depuis la sortie du film original en 1978, Kyle Richards et Jamie Lee Curtis partagent à nouveau l’écran en tant que Lindsey Wallace et Laurie Strode. Alors que Richards est revenu en tant que Lindsey dans Halloween tue, elle n’a figuré dans aucune scène avec Curtis. Cela va changer dans Halloween se termine avec les personnages qui passent du temps à l’écran ensemble.





Parlant de l’expérience (via TooFab), Richards a révélé qu’elle était presque absente de Halloween se termine avant que le réalisateur et co-scénariste David Gordon Green ne l’ajoute à la dernière minute. Richards a exprimé à quel point elle était reconnaissante que ces efforts aient été faits pour l’inclure, mais s’est assuré de noter que ses scènes sont brèves. Que cela signifie ou non qu’elle sera finalement tuée par Michael Myers reste à voir, mais de toute façon, Richards ne pourrait pas être plus heureux de faire partie du film.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’étais si heureux et si reconnaissant. [Director] David Gordon Green m’avait dit que le scénario était déjà écrit, mais qu’ils allaient trouver des moyens de me mettre là-dedans. Je n’y suis pas souvent, mais j’étais vraiment reconnaissant qu’ils veuillent que je sois dans le film et qu’ils m’aient ajouté. Pouvoir être là du début à la fin, vous savez, cela signifie beaucoup pour moi, et je suis très reconnaissant que les gens veuillent toujours voir le film toutes ces années… Je ne suis pas dedans une tonne les gars… Je suis là, mais pas beaucoup, juste pour que vous connaître. »

Dans les coulisses, Richards a également déclaré qu’elle « avait passé un si bon moment à faire ce film ensemble » avec Curtis. Elle a expliqué que les deux n’avaient fait que se rapprocher au fil des décennies depuis leur apparition dans John Carpenter’s Halloween.