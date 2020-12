Kyle Kuzma accepte une prolongation de contrat de 3 ans avec les Lakers: rapport

Kyle Kuzma et les Lakers sont parvenus à un accord sur une prolongation de contrat de trois ans.

L’attaquant des Los Angeles Lakers Kyle Kuzma aurait accepté une prolongation de contrat de trois ans avec l’organisation, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, mettant fin à des mois de spéculation sur son avenir avec l’équipe. Douglas P. DeFelice / Woj rapporte que l’extension de contrat de 40 millions de dollars comprendra une option de joueur pour la saison 2023-2024. « L’option de joueur sur une extension de recrue non-max est une première dans la ligue, une ride créative qui permet à Kuzma de devenir une agence libre sans restriction à son apogée à 28 ans », a écrit Woj sur Twitter. « Une décision intelligente et un grand avantage pour Kuzma s’il surclassait cet accord avant l’été 2023. » Des rumeurs quant à savoir si Kuzma obtiendrait une prolongation à Los Angeles ont circulé ces derniers mois. «Je veux dire, je vais être payé de toute façon, donc je m’en fiche», a déclaré Kuzma aux journalistes en juillet. «Ça va arriver un jour. Alors je n’y pense pas. Kuzma rejoint l’attaquant vedette Anthony Davis qui a également signé une extension majeure avec l’équipe cette intersaison. Les Lakers entrent dans la saison NBA 2020-21 dans une excellente position pour réussir après leur championnat NBA en octobre. L’équipe a terminé la pré-saison avec un 4-0 parfait. Les Lakers affronteront les Clippers pour commencer la saison régulière le 22 décembre. [Via]