KXNG Crooked parle de l’avenir d’Eminem et Joe Budden

Eminem et Joe Budden sont en désaccord depuis une minute maintenant.

Mais KXNG Crooked, membre de Slaughterhouse, pense que Budden va revenir à la musique et peut-être même se connecter avec Em.

« Je pense que Joe va monter dans la cabine. Il y a des choses qui sont arrivées et nous ne devons pas parler de vieux conneries * t. Il y a des choses qui sont arrivées, et il a dit des choses… Il doit comprendre et ce que je lui dis toujours, « Vous avez une voix énorme dans le jeu. Donc si vous dites quelque chose, cette merde va résonner. » S’il dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d’accord, en ce qui concerne la façon dont certaines conneries sur Shady Records… Vous savez, vous dites: «Yo, c’est arrivé comme ça» et je dis: «Non, ça ne s’est pas vraiment passé comme ça.» Vous voudriez ce que je veux dire. Il doit juste faire attention, sa voix est grand. Un jour, j’espère qu’Em et lui pourront s’asseoir. Ils ne doivent plus être amis, ils ne doivent pas être rien de tout cela. Soyez des hommes et asseyez-vous. Parce que devinez quoi, ces deux-là, ils ont coupé dans le même tissu. Ce sont des artistes vraiment profonds, ils adorent leur métier. Si vous écoutez «Stan» d’Em et «Fan» de Joe, il y a beaucoup de similitudes. Et ce sont de bons mecs qui essaient faire ce qu’il faut. Je sentir que tout cela était sans raison. Je souhaite vraiment qu’ils s’assoient et cela pourrait arriver. Mais de toute façon, je pense que Joe reviendra dans la cabine. Je crois qu’il le fera. Vous ne pouvez pas simplement éteindre cette merde. Vous pouvez simplement désactiver cette merde.