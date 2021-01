«  KUWTK  »: un petit détail dans la vidéo d’entraînement de Kim Kardashian West a énervé les fans

Kim Kardashian West et ses sœurs ont des corps incroyables. Ils doivent s’entraîner et suivre un régime alimentaire spécial pour conserver leur silhouette, surtout après avoir eu des enfants, non? Mais les KarJens sont assez secrets sur leurs entraînements et leurs repas. Ils feront la promotion de certains régimes ou aliments sur Instagram, mais les fans ne savent pas grand-chose de leurs habitudes réelles. Kardashian West a récemment publié une vidéo de sa formation et les fans en réclament plus.

Kim Kardashian West ne porte pas ses cheveux quand elle s’entraîne

Les fans de Reddit ont discuté de la vidéo et, comme tout ce que Kim a publié, ils ont disséqué chaque petit morceau. Premièrement, Kim ne semblait pas porter de maquillage dans la vidéo, ce que les fans ont adoré. Ils pensent qu’elle a l’air très naturelle et ont été surpris de voir qu’elle a posté une vidéo d’elle-même avec un visage nu. Kim n’a pas non plus attaché ses cheveux, ce qui a confus certains fans.

La plupart des femmes mettent leurs cheveux en queues de cheval ou en petits pains pour faire de l’exercice, surtout si elles ont de longues mèches fluides comme Kim. Les cheveux longs peuvent vous gêner lors de l’entraînement. Mais les cheveux de Kim étaient déliés, ce qui a fait penser à certains fans que la vidéo était au moins un peu mise en scène. Ils pensent que Kim a laissé tomber ses cheveux pour la vidéo, puis les a attachés après. D’autres fans ont défendu Kim, disant qu’ils s’entraînaient également avec les cheveux lâches.

Selon les fans, Kardashian West n’a pas de poids sur la barre

L’autre chose qui a dérangé les fans à propos de cette vidéo est que Kim n’a aucun poids sur la barre. Dans la vidéo, Kim semble avoir du mal avec le nombre de répétitions qu’elle doit faire. La vidéo ne dure que 30 secondes, donc ce n’est pas trop de travail pour quelqu’un d’aussi en forme que Kim. Un fan a déclaré:

«Il n’y a pas de poids sur cette barre. Compte tenu de la fréquence à laquelle elle s’entraîne… Elle est assez faible. Avant d’être critiqué: je sais que la barre a du poids; c’est juste un très faible niveau de difficulté, étant donné qu’elle a une formation individuelle. «

Bien sûr, le manque de poids et la lutte de Kim pourraient être une preuve supplémentaire que la vidéo est au moins un peu mise en scène. Elle fait peut-être une émission pour la caméra et fait semblant d’avoir du mal. Après tout, comme l’a souligné le commentateur, Kim a une formation individuelle constante. Elle est probablement assez habituée à s’entraîner maintenant, mais elle a peut-être voulu pimenter un peu sa vidéo d’entraînement en la rendant difficile.

Certaines personnes pensent que Kim Kardashian West ne fonctionne pas souvent

D’autres fans ont convenu que Kim était probablement étonnamment faible. Un commentateur l’a comparée à sa sœur Khloe. La plus jeune sœur Kardashian fait un gros problème sur ses entraînements, mais ni elle ni Kim n’ont beaucoup de tonus musculaire. Le fan a écrit: « Honnêtement, cela me surprend que pour combien elle et Khloe s’entraînent, ils ont très peu de définition musculaire. »

D’autres fans pensent que Kim ne vise probablement pas la définition musculaire, c’est exactement pourquoi elle n’a aucun poids sur la barre. Un fan familier avec la machine que Kim utilise a écrit: «Je ne pense pas qu’elle a l’intention de faire un squat pondéré, mais d’avoir juste à la guider pour faire un squat profond.

Mais tous les fans n’achetaient pas du tout la vidéo de Kim. Ils pensent même que c’est une preuve supplémentaire que les fesses de Kim sont fausses. Elle est constamment accusée d’avoir des implants ou des injections de fesses, et les fans pensent que de tels squats ne donneront à personne un cul de Kim Kardashian West. Un fan a déclaré: