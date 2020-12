«  KUWTK  »: les fans ne sont pas convaincus que Khloé reste à Los Angeles sans Tristan se terminera bien

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont la relation KarJen la plus scandaleuse.

Bien que tous les clans Kardashian Jenner aient un drame dans leur vie amoureuse, la relation entre Khloé et Tristan a été un pur scandale dès le départ.

Tristan attendait un enfant avec une autre femme quand lui et Khloe ont commencé à sortir ensemble. Khloé était à quelques jours de l’accouchement de leur fille, True Thompson, quand il l’a trompée avec Jordyn Woods.

Malgré le scandale excessif, Khloé et Tristan essaient toujours de faire fonctionner les choses. Mais pour Khloe, cela n’inclut pas le déménagement à Boston avec Tristan, qui a récemment été signé chez les Celtics.

Les fans pensent que Khloé Kardashian n’aimerait pas Boston

Tristan a signé un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans avec l’équipe de basket-ball basée à Boston, ce qui signifie qu’il doit déménager. Mais Khloe restera à LA. Le couple affirme qu’ils travailleront à distance et qu’ils ne voulaient pas déraciner leur fille True.

Khloé et True rendront visite à Tristan à Boston lorsque leurs horaires le permettront, et Tristan pourra venir à Los Angeles pendant la saison morte. Mais les fans ont été surpris que Khloe ait décidé de ne pas bouger. Après tout, elle est allée à Cleveland avec Tristan, bien que c’était avant l’arrivée de True.

Les fans pensent que le nouveau style d’argent de Khloé ne fonctionnerait pas bien. Un fan de Reddit a écrit: «De toute façon, Khloe ne s’en tirerait pas bien en Nouvelle-Angleterre. C’est trop froid et trop vieux ici pour son style de vie flashy à LA.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson vivant de l’autre côté du pays pourraient semer le trouble dans leur relation

D’autres fans pensent que c’est un signe certain que leur relation est en difficulté. Après tout, Tristan était infidèle même quand lui et Khloe vivaient ensemble. Les joueurs de la NBA font face à une quantité incroyable de tentations de la part des groupies, et Tristan a une histoire d’infidélité.

Les fans sont sûrs qu’il va tricher et se feront probablement prendre à le faire. Il a été vu dans des clubs avec d’autres femmes à plusieurs reprises à Cleveland. Même si Khloe ne sera pas avec Tristan, elle apprendra probablement toute infidélité via les réseaux sociaux.

Un fan a écrit sarcastiquement: «Je suis sûr que vivre seul à l’autre bout du pays ira très bien et il ne profitera pas du tout de cette situation.

Certains fans sont convaincus que c’est le début de la fin pour Khloé et Tristan. Ils pensent que l’histoire va se répéter, et d’ici peu Khloé aura le cœur brisé à nouveau.

Les fans ne peuvent pas comprendre la relation de Khloé Kardashian et Tristan Thompson

Les autres fans ne sont pas si sûrs. Khloé n’est pas stupide. Elle sait que Tristan fera face à la tentation et qu’il n’y a pas résisté auparavant. Certains fans pensent que Tristan et Khloe ont en fait une relation ouverte, ce qui peut avoir du sens. Cela expliquerait certainement pourquoi Khloé a repris Tristan.

Cela peut également expliquer pourquoi Khloe s’est attaquée publiquement à Woods après avoir été surprise avec Tristan. Il se pourrait que Khloe se fichait de savoir si Tristan trichait, parce qu’ils avaient un arrangement, mais se sentaient trahis par Jordyn.

Certains fans pensent que Tristan se fait prendre peut être ce qui bouleverse Khloe, pas le fait qu’il triche. Si leur relation fonctionne, certains fans s’inquiètent pour True.

Khloé fait de son mieux pour coparentalité efficacement, et garder True à Los Angeles est clairement une bonne décision. Les relations à distance sont difficiles à maintenir, et ce sera encore plus difficile pour Khloé et Tristan s’ils ont décidé d’avoir une relation ouverte et à distance.

Pourtant, les fans tirent pour Khloe et espèrent juste qu’elle pourra survivre au chagrin si les choses ne fonctionnent pas. Comme l’a dit un fan, « Khloe, chérie, j’espère juste que tu as le cœur protégé. »