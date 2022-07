Kurt et Wyatt Russell rejoignent officiellement la série Apple TV + Godzilla

Kurt Russell et son fils Wyatt Russell travailleront ensemble après avoir été choisis pour Legendary’s Monstreverse Série Apple TV + Godzilla. Alors que le couple a tous deux travaillé dans l’univers cinématographique Marvel sur des projets distincts, le nouveau Godzilla et les titans la série les verra apparaître ensemble à l’écran dans ce qui sera la première apparition télévisée de Kurt Russell en 45 ans environ. Wyatt Russell est récemment apparu dans Le faucon et le soldat de l’hiver et joue actuellement aux côtés d’Andrew Garfield dans Sous la bannière du ciel.

Jusqu’à présent, très peu de détails ont été publiés sur la série, mais la description Apple de la série « la nouvelle famille humaine au centre de cette émission aura des liens profonds et mystérieux avec Monarch, la mystérieuse organisation qui avait étudié Godzilla et les Titans tout en s’efforçant de cacher l’existence des créatures au grand public. Il n’a pas encore été révélé exactement où dans le Monstreverse la série conviendra, mais on pense qu’elle se déroulera entre 2014 Godzilla et 2019 Godzilla : Roi des monstres et mettra en vedette à la fois le lézard gargantuesque et un certain nombre de Titans. Outre les Russells, la série met également en vedette Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett et Elisa Lasowski.

Godzilla contre Kong était un succès monstre sur HBO Max l’année dernière dans tous les sens du terme, et alors qu’une suite est déjà en préparation, l’annonce de la série Apple TV + a été une surprise lorsqu’elle a été révélée l’année dernière. Cependant, il n’y a actuellement aucune idée du moment où l’émission entrera en production ou quand elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming.

Godzilla et les titans Arrivera probablement avant Godzilla contre. Kong 2

Comme nombre d’autres projets « univers », les premiers films du Monstreverse n’a pas trop bien marché avec les critiques, et suite à une réponse tiède à Godzilla : Roi des monstresbeaucoup reposait sur les épaules bestiales de Godzilla contre. Kong. Heureusement, les longues et interminables histoires humaines ont pris le pas sur la banquette arrière, et Legendary et Warner Bros. ont livré ce que les fans voulaient : un lézard géant et un singe géant se frappant autant que possible sept cloches.

Le casting est également en cours sur le Godzilla contre. Kong suite, avec Adam Wingard qui serait de retour pour diriger le film et La belle et la Bête la star Dan Stevens a signé pour jouer dans le film. Bien que, comme la série, il n’y ait pas eu beaucoup de détails officiels révélés sur la destination du prochain film, mais il a été suggéré qu’il pourrait présenter le fils de Kong et pourrait voir le singe géant s’installer pour fonder une famille. dans la Terre Creuse jusqu’à ce que sa vie paisible soit à nouveau perturbée.

Bien sûr, le film et la série sont encore en pause, et plus de détails filtreront au fil du temps. Si les studios impliqués voudront certainement capitaliser sur le récent succès de Godzilla contre. Kongse précipiter n’a pas bien fonctionné pour Warner Bros. dans le passé, alors peut-être que quelques années d’attente ne seraient pas une mauvaise chose.