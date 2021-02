Kurt Cobain était « le plus grand auteur-compositeur de notre génération » selon Dave Grohl

Dave Grohl a de nouveau parlé de l’impact sismique de son ancien partenaire Nirvana, Kurt Cobain dans l’industrie émotionnelle, en plus du chagrin émotionnel qu’ils ont vécu après la mort du musicien.

S’exprimant sur la nouvelle station de radio de Foo combattants dans Musique Apple, ‘Medicine At Midnight Radio’, Grohl a expliqué comment les membres du groupe ont été surpris au départ après leur ascension mondiale vers la gloire plus tôt dans les années Années 90.







«Nous étions encore dans notre fourgonnette et nous venons de voir tout cela se passer devant nous… les émissions devenaient de plus en plus grandes… le public grandissait. Les foules à l’extérieur des spectacles étaient plus grandes que celles à l’intérieur. «

«Nous avons vu quelque chose se passer, mais nous ne nous attendions jamais vraiment à ce que ce soit ce que c’était. Je ne pense pas qu’aucun de nous ne s’y attendait », a-t-il ajouté. Grohl.

Parler de la scission du groupe après la mort de Kurt Cobain dans 1994, Grohl Il a dit que la séparation du groupe était finalement l’une de ses « plus grandes déceptions dans la vie ».

« Bien sûr, ce fut une expérience incroyablement difficile et finalement l’une des plus grandes déceptions de ma vie que Nirvana ne fasse plus de musique aujourd’hui. »

«Que cela s’appelle Nirvana ou autre chose. C’est l’une de mes plus grandes déceptions que Kurt ne soit pas ici pour écrire des chansons plus incroyables, car il est assez clair qu’il a eu la chance d’avoir un cadeau. «

«Je pense que je pourrais facilement dire qu’il était le plus grand compositeur de notre génération. Je suis très fier de dire que j’étais son batteur et que je jouais ces chansons tous les soirs. «

D’un autre côté, récemment, Grohl Oui Frottis de pat a révélé que de temps en temps, ils rencontraient Krist Novoselic en privé pour jouer des chansons de Nirvana.