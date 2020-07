“Kuroko’s Basketball”: nombre de volumes connus

La semaine dernière, AniMoon Publishing a annoncé avoir obtenu la licence de la série animée “Kuroko’s Basketball” (en japonais: “Kuroko no Basket”) et la publier sur DVD et Blu-ray. En attendant, d’autres détails sur la sortie du disque sont connus.

La sortie du disque débutera en octobre 2020

Les trois saisons devraient donc être divisées en cinq volumes, afin que les 75 épisodes soient disponibles ensemble en 15 volumes. Le premier volume sera disponible à la fin du mois d’octobre en édition collector de grande qualité avec un coffret et des extras exclusifs. Les autres volumes suivent sur une base mensuelle. Après la troisième saison, la suite du film “Last Game” sortira également en DVD et Blu-ray.

“Kuroko’s Basketball” est basé sur la série de mangas du même nom de Tadatoshi Fujimaki. La série animée se compose de trois saisons en 25 parties, toutes dirigées par Shunsuke Tada dans Studio Production IG. Il y a aussi trois films de compilation et le film de suite “Last Game”, qui se déroule après la troisième saison.

Les trois saisons ont été diffusées à la télévision japonaise entre avril 2012 et juin 2015. Les films sont sortis dans les salles japonaises entre septembre 2016 et mars 2017.

Visuel:

Action:

L’équipe de basket-ball de Teikou Middle School est le champion incontesté depuis trois ans. Cela est principalement dû à cinq joueurs exceptionnels qui, avec leurs capacités à couper le souffle et uniques, font désespérer tous les adversaires. Cependant, lorsque ces joueurs, également connus sous le nom de «Wonder Generation», passent au lycée, leurs chemins se séparent et ils s’affrontent comme des rivaux.

Le prometteur basketteur Taiga Kagami vient de rentrer des États-Unis. Lorsqu’il a déménagé au lycée de Seirin, il a rencontré le presque ordinaire Tetsuya Kuroko dans l’équipe de basket-ball. Kagami est choqué de constater que Kuroko est assez mauvais et, en raison de sa nature habituelle, n’émane guère de présence sur le terrain. Mais le manque de présence de Kuroko lui fait jouer des passes spectaculaires sans que ses adversaires ne le remarquent. Il n’est autre que le sixième joueur fantôme de la génération des merveilles.

L’histoire de «Kuroko’s Basketball» suit le parcours de l’équipe de basket de Seirin Oberschule, qui aspire au sommet des lycées japonais et veut remporter l’Interhigh Cup. Pour atteindre leur objectif, ils doivent affronter de nombreuses équipes solides. Y compris les autres membres de la génération des merveilles qui veulent vaincre Kuroko et Kagami.

© Tadatoshi Fujimaki / SHUEISHA, équipe Kuroko