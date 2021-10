Kurama est-il vivant ? Naruto récupérera-t-il Kurama ?

Les fans de Naruto sont curieux du retour de Kurama dans la série manga après avoir visionné l’épisode d’anime actuel de Boruto. Alors, sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir.

Lorsque le renard à neuf queues, Kurama, a donné sa vie pour donner à Naruto la meilleure chance possible contre Jigen, ses admirateurs étaient naturellement contrariés. Bien sûr, c’était assez dégoûtant de voir Naruto battre son adversaire en mode Baryon. Pas un seul fan de Naruto, en revanche, n’était prêt à dire au revoir à Kurama, qui avait payé le prix ultime pour les péchés de Baryon Mode.

[4] Kurama, pourquoi tu dois mourir en ayant l’air tout cool et cool pic.twitter.com/ntfMH8KFnH – sasuke uchiha est mon anata (@uchihaniana) 21 octobre 2021

Même avant le début du manga Boruto, toute la communauté Naruto était inquiète de sa disparition, mais nous n’avons jamais pensé à celle de Kurama, et maintenant nous savons ce qui va se passer. Kurama, le compagnon renard à neuf queues de Naruto, est mort dans Boruto: Naruto Next Generations Chapitre 55 lorsque Naruto et Kurama ont utilisé le mode Baryon contre Isshiki Ohtsutsuki et ont dépensé trop de chakra.

Malgré la croyance de Naruto qu’il est mort, Kurama lui assure que son heure n’est pas encore venue dans la scène d’ouverture du chapitre 55. Le Kyuubi, en revanche, est une exception. Les implications de la déclaration de Kurama ont étonné et affligé Naruto. Lorsque Kurama l’informe de la tromperie, toutes ses peurs se réalisent.

Pour info, je ne t’ai jamais menti une seule fois. Je n’ai jamais dit que tu mourrais, et je ne le dirai plus jamais. Dès que j’ai dit que le pouvoir venait avec le risque de perdre la vie, vous auriez réagi avec méfiance.

« Kurama n’est plus avec toi » pic.twitter.com/c0FkGP3IyS – Boucles Sasuke (@SasukeLoop) 17 octobre 2021

Malheureusement, je dois dire que je suis tout à fait d’accord. Il est possible que Sasuke, Boruto, Kawaki et Kurama aient tous vécu si Naruto n’avait pas utilisé le mode Baryon sachant que son partenaire était en danger.

Le panneau de clôture du chapitre représente également le deuxième navire d’Isshiki, Code. Non seulement Kurama est mort, mais Sasuke a également perdu son Rinnegan à cause de cela.

À quoi ressemble le niveau de force de Naruto maintenant que Kurama est mort ?

Pour cette raison, la mort de Kurama a eu un effet profond sur l’ensemble de la communauté shinobi, pas seulement sur Naruto. Nous avons la paix aujourd’hui grâce au rôle que Naruto a joué en tant que « héros de guerre » et « le plus fort Shinobi », qu’il a tenu.

Il n’a fallu qu’un seul Hokage, Hashirama Senju, pour capturer toutes les créatures à neuf queues et les donner aux villages voisins, veillant à ce que l’équilibre des pouvoirs reste intact et que tout le monde soit d’accord avec sa politique. Après sa mort, cependant, les choses ont commencé à changer. Même parmi les clans qui appartenaient au même village secret, la méfiance a commencé à grandir sous le règne de Tobirama Senju.

Si le mot sort de la défaite de Naruto, la même chose se produira probablement. Naruto n’est plus le shinobi le plus fort, peu importe à quel point il deviendra grand à l’avenir. Cependant, si Naruto maîtrise son mode sage et que le chakra Yin Yang lui a été donné par Hagoromo Ohtsutsuki, la situation pourrait changer. Soit ça, soit Kurama fait un retour.

Alors Kurama est mort, Naruto a perdu son chakra surhumain, il ne peut plus faire de Jutsu comme avant,…. Un combat jusqu’à la mort, sur qui pariez-vous ? Alors Aang. Vs. Présenter Naruto pic.twitter.com/iyP9hCXnW1 – Rookie 🍥 (@adeniyi_____) 23 octobre 2021

Quelles sont les chances que Kurama revienne à la vie ?

Bien qu’il soit trop tôt pour l’exclure, les perspectives de résurrection de Kurama sont très minces. Dans l’ensemble, le Jinchuuriki meurt lorsque le Biju d’un Jinchuuriki est retiré ; cependant, dans le cas de Naruto, Kurama venait de partir et c’était la raison pour laquelle Naruto avait survécu à toute l’expérience.

« J’espère que Kurama reviendra un jour » Kishimoto qui est littéralement connu pour avoir tué des personnages bien-aimés : pic.twitter.com/wy9XTxS3hu – Cirissë (@iamdonmakveli) 19 octobre 2021

Le mode Baryon a mangé le chakra de la force vitale de Kurama, selon le renard à neuf queues. Donc, si Kurama revient, il doit rester une partie de son chakra. Cependant, Naruto aurait senti son Chakra si c’était le cas, et il ne l’avait pas fait jusqu’à maintenant. Le manga Boruto, en revanche, se poursuit toujours, donc tout est concevable. Lorsque le manga arrivera à sa conclusion, peut-être qu’Ukyo Kodachi et Masashi Kishimoto ramèneront la bête à neuf queues.

