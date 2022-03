Kung Fu Panda: The Dragon Warrior nouvelle série animée Netflix

Afin de célébrer la Journée nationale du panda, travaux de rêve et Netflix ils viennent d’annoncer la nouvelle série animée » Kung Fu Panda : Le Dragon Guerrier »qui suivra les aventures de Po, dans son monde plein de combats d’arts martiaux.

Bien que peu de détails sur la série aient été donnés, l’annonce était accompagnée d’images qui révèlent le duo antagoniste de »Kung Fu Panda : The Dragon Warrior » : deux belettes qui parcourent le monde à la recherche d’armes mystiques.

Dans les nouvelles images, on peut voir Po se battre avec les méchants, dans sa mission dans cette série, il devra protéger les artefacts des mains de ces belettes, afin qu’elles ne s’emparent pas de certaines armes capables de détruire Le monde entier.

De plus, il a été révélé que Po aura un nouvel allié dans cette aventure, un chevalier anglais dont l’apparence n’a pas encore été révélée, ni quel animal il sera.

»Kung Fu Panda » est devenu l’une des franchises Le plus réussi de Dreamworks, avec trois films sortis à ce jour, comprenant également divers courts métrages d’animation, un spécial Noël et deux séries animées. »Kung Fu Panda: The Legend of Po » a été diffusé pendant trois saisons sur Nickelodéonétant une continuation de l’histoire des deux premiers films.

En revanche, »Kung Fu Panda : Les pattes du destin » n’a été diffusé qu’une seule saison sur la plateforme de Première vidéo, montrant les événements qui se sont produits après la fin de la troisième tranche de Kung Fu Panda. On ne sait toujours pas dans quelle chronologie « Kung Fu Panda : The Dragon Warrior » sera situé.

La série sera produite par Pierre Hastings et Shaunt Nigoghossiany aux coproducteurs Chris Amick et Ben Mekler. Bien que le retour du casting n’ait pas été révélé, on sait que Jack Black reviendra dans son rôle de Po pour la version anglaise.