Kung Fu Panda 4 en préparation, sortie prévue en mars 2024

Fans de Jack Black Kung Fu Panda franchise reçoivent déjà une nouvelle série télévisée sous la forme de Netflix Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragonet maintenant Universal a officiellement défini Kung Fu Panda 4 sortira en salles le 8 mars 2024. Bien qu’il y ait très peu de détails sur le film, avec un réalisateur encore à rattacher au dernier né de l’aventure de Po et ses divers compagnons, cette nouvelle d’un nouveau film étant en préparation est une bonne nouvelle à un moment où Kung Fu Panda les offres ont été disponibles en abondance.

La Kung Fu Panda La série de films met en vedette Jack Black dans le rôle de Po, un panda aux yeux écarquillés qui aime le Kung Fu et la nourriture. Le long de la balade est un ensemble de stars de renom, dont Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rosen, Jackie Chan, Lucy Liu, James Hong et David Cross, et il est probable que beaucoup d’entre eux reviendront pour le quatrième versement. Alors que les films à part entière ont été d’énormes succès, la franchise a continué de croître au fil des ans pour inclure des jeux vidéo, des courts métrages et un certain nombre de retombées télévisées. Jusqu’à présent, cela a inclus Legends of Awesome, Les pattes du destin et la nouvelle série de Netflix Le Chevalier Dragon.

Dans la nouvelle série, Black reviendra à la voix de Po une fois de plus, tandis que cette fois-ci, son casting de soutien comprend Rita Ora comme Wandering Blade, James Hong comme M. Ping, Chris Geere comme Klaus Dumont, Della Saba comme Veruca Dumont, Rahnuma Panthaky comme Rukhmini, Ed Weeks comme Colin et Amy Hill comme Pei Pei.

Kung Fu Panda : The Dragon Knight comblera l’écart avec le nouveau film

Avec le prochain Kung Fu Panda film maintenant confirmé pour arriver dans les cinémas en mars 2023, Le chevalier dragon n’est plus la seule nouveauté Kung Fu Panda projet à espérer, et la nouvelle série comblera désormais l’écart jusqu’à l’arrivée du film.

Dans Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon, lorsqu’une mystérieuse paire de belettes jette son dévolu sur une collection de quatre armes puissantes, Po doit quitter sa maison pour se lancer dans une quête mondiale de rédemption et de justice qui le trouve associé à un chevalier anglais sans fioritures nommé Wandering Blade exprimé par Rita Ora. Ensemble, ces deux guerriers dépareillés se lancent dans une aventure épique pour trouver d’abord les armes magiques et sauver le monde de la destruction – et ils peuvent même apprendre une chose ou deux l’un de l’autre en cours de route.





Qu’il s’agisse Kung Fu Panda 4 sera la suite directe de Le chevalier dragon ou non est quelque chose qui sera révélé au fur et à mesure que les détails commenceront à émerger sur l’intrigue du film dans l’année à venir. Avec la sortie du dernier film en 2016, les fans espéraient un nouveau film depuis un certain temps et enfin ils peuvent se reposer tranquillement en sachant que la prochaine aventure sur grand écran de Po n’est que dans quelques années.