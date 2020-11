Kung Fu Panda 4: date de sortie, intrigue, distribution et personnage

Kung-Fu Panda 4 est un film d’animation préféré des fans. Le film d’animation de l’activité Wuxia aura lieu prochainement. Selon les rapports, Kung Fu Panda 4 était censé sortir en 2020, mais en raison de l’éclosion de la pandémie en cours, il a été reporté à 2021. Le casting précédent reviendra pour Kung Fu Panda 4.

De plus, l’équipe de production de DreamWorks a suggéré qu’il y aura Kung Fu Panda 5 et Kung Fu Panda 6 dans les années à venir. Les producteurs de la franchise Kung Fu Panda ont finalisé le travail de pré-production de Kung Fu Panda 4 et sont tous prêts à démarrer la procédure de production.

Date de sortie

Kung Fu Panda devait fournir en 2018, mais il a été retardé en raison de problèmes spécialisés. À partir de là, il n’y a eu aucune mise à jour ou nouvelle concernant la livraison du film. Les créateurs de l’arrangement du film ont été mamans sur la date de livraison.

Il est difficile de s’attendre à une date fixe ou annuelle pour la venue de Kung Fu Panda 4. Aucune indication n’a été autorisée sur les mises à jour du film. Le statut du film est obscur.

Terrain

Le film suit notre cher héros Po dans ses quêtes et ses expériences. Il combine la comédie et l’action pour nous apporter le mélange parfait pour le scénario et pour obtenir un vrai divertissement. Po est un panda qui avait été éduqué par Maître Shifu pour devenir un fanatique. Bien que ce soit le cas au début, Po a son style de combat unique, qui semble être efficace à sa manière.

Il sauve son village avec ses amis des méfaits des méchants personnages tout au long de la série. La meilleure chose à propos de Po est que pendant les scènes de combat les plus tendues, Po parvient à offrir un sourire à nos visages avec son humour hors du commun ainsi que des blagues involontaires. Po semble également être trop maladroit en général, ce qui permet parfois de bien rire. Il n’y a pas eu d’intrigue confirmée pour le prochain film, il sera donc intéressant de voir ce qu’ils en sortiront.

Acteurs et personnages

Le casting du prochain film n’a pas encore été officiellement annoncé, mais j’espère bien voir plus de la même distribution qu’auparavant. Ils incluent:

Jack Black comme Po

Dustin Hoffman comme Master Shifu

Angelina Jolie comme Master Tigress

Seth Rogen en tant que Master Mantis

David Cross comme Master Crane

Lucy Liu en tant que Master Viper

Jackie Chan comme Master Monkey

