Kung Fu Panda 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les autres mises à jour !!

Le fabricant du Kung Fu Panda équipe la quatrième partie de l’établissement. Les derniers films tournaient autour d’un étrange panda appelé Po s’échangeant contre un guerrier dragon.Dans une autre partie du film, Kung Fu Panda 3, Po est revenu avec sa famille de sang.

Cet établissement satirique vivifié a fait ses débuts le 15 mai 2008 au Festival de Cannes et a été distribué le 6 juin 2008 et a obtenu l’un des établissements cinématographiques les plus remarquables. Cette classification d’humour énergisé par PC n’est pas seulement célèbre auprès des jeunes, mais chérie par les enfants en raison de l’humour.

Lors d’une réunion en cours, le PDG de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, a déclaré qu’il y avait une suite, bientôt pour l’émission, et que vous découvrirez six films dans l’établissement, même fragmentés. Par conséquent, les fans peuvent s’attendre à deux retombées séparées de celles des deux dernières décennies.

Kung Fu Panda 4: Date de sortie

Récemment, les fabricants ont signalé qu’ils s’occupaient de la poursuite de Kung Fu Panda. Malgré le fait que la date de livraison ait été fixée à 2018, il y a eu un report en raison de l’ajustement en cours par NBC Universal à Dreamwork Animation. En outre, dans ce sens, la livraison pandémique COVID du film entraîne un report supplémentaire.

Kung Fu Panda 4: Acteurs

L’ensemble du casting de l’établissement exprimera les personnalités essentielles. De même par exemple. Jack Black comme Po Ping,

Dustin Hoffman comme maître Shifu,

Seth Rogen comme Mantis,

Angelina Jolie comme tigresse,

Lucy Liu comme Viper,

David Cross comme grue,

Jackie Chan comme singe,

James Hoang comme M. Ping

et en plus. Il y aura plus d’ajouts en fonction du récit du film.

Parcelle Kung Fu Panda 4

Pourtant, nous ne disposons pas de beaucoup de données, mais le tableau passé ne se termine pas. La paperasse pour le film à venir. Dans tous les cas, il est prévu que la prochaine continuation sera dans une certaine mesure comme ce graphique ci-dessus.

