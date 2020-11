Kung Fu Panda 4: date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

Kung Fu Panda 4 est un film de parodie de wuxia énergisé américain de 2008 réalisé par DreamWorks Animation, y compris Paramount Pictures. Au moment où Po le Panda, un aficionado de kung fu, a choisi le Dragon Warrior, il décide de se lier en utilisant tous les Furious 5 et tue également les pouvoirs maléfiques qui alertent la Vallée de la Paix.

Date de sortie

Le film Kung Fu Panda relie Dustin Hoffman en tant que maître Shifu et Jack Black en tant que Po. Le film a été composé par Cyrus Voris et Ethan Reiff. Le film a changé de base de fans et une autre personne qui regarde deviendra désespérément amoureuse de tous les Kung Fun Panda en grande quantité.

La section I a été livrée en 2008, les organisateurs envisagent désormais la partie 4. Le segment 4 de Kung Fu Panda devait être livré en 2018, mais en raison de certaines créations de platitude technique, il n’a pas été possible de proclamer la date d’expédition du film. Même si les fabricants d’aujourd’hui sont mis avec la date d’expédition, il y a un doute sur la date de leur drame et aucune idée particulière concernant la date d’expédition, pourtant, la section 4 de Kung Fu Panda sera très probablement spéculée avant la fin de la saison en cours.

Jeter

Le casting de l’inévitable film n’a pas encore annoncé officiellement, mais nous pourrions trouver l’occasion de voir une plus grande somme du retour de la distribution indiscernable comme par le passé. Qui intègre –

Jack Black comme Po,

Dustin Hoffman comme maître Shifu,

Seth Rogen en tant que Master Mantis,

David Cross comme Master Crane,

Angelina Jolie comme maître tigresse,

Jackie Chan comme Master Monkey, et

Lucy Liu en tant que Master Viper.

Terrain

Une autre nouvelle édifiante pour ces observateurs est que Jeffrey Katzenberg, qui est (le PDG de DreamWorks Animation) a déclaré que l’émission regarderait ajouté 3 retombées après la section 3 de Kung Fu Panda, ce qui en fait une émission de six films. Par la suite, les fans et les observateurs doivent aimer la section 4 de Kung Fu Panda suit également Kung Fu Panda 6 et 5.

Le quatrième film aura plus d’entrées dans la maison de Po Ping et leurs connexions. Il est simple de voir Po lutter contre Kai et mettre fin à ses activités nocives.

La création du segment 4 de ce film en cours a été affectée en raison de cette flambée de Covid. Le COVID-19 chinois de Wuhan-rose a anéanti la division des délices au niveau international avec une réduction sans fin liée à l’argent. La limitation de ces projets cinématographiques et télévisuels a été retardée ou arrêtée pendant un temps incertain.

