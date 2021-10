Kumail Nanjiani taquine un rôle unique mais familier dans la mini-série Obi-Wan Kenobi de Disney

Le comédien Kumail Nanjiani a actuellement toute une trajectoire de carrière, l’acteur étant non seulement prêt à rejoindre l’univers cinématographique Marvel cette année. Éternels, mais aussi l’autre énorme franchise désormais détenue par Disney, Guerres des étoiles. Nanjiani a marqué un rôle dans la prochaine série Disney + Obi Wan Kenobi, et il a maintenant taquiné l’aspect unique de son personnage qu’il décrit comme « une nouvelle version d’un type de personnage de Star Wars que nous avons déjà vu ».

« Mes agents m’ont appelé et c’est tout le groupe d’entre eux qui ne vous a jamais appelé. Et je me suis dit: » OK, c’est soit une nouvelle incroyable, soit une nouvelle vraiment horrible. » Et ils disent : « Ils veulent que vous jouiez un rôle dans Obi-Wan, et apparemment c’est important. » Alors j’ai parlé à [director Deborah Chow] et nous avons eu une excellente conversation. Et le personnage avait l’air génial – j’étais tellement enthousiasmé par ce personnage. Nous n’avons pas encore vu cette chose exacte dans Star Wars. C’est comme une nouvelle version d’un type de personnage de Star Wars que nous avons déjà vu. »

Non seulement le rôle de Nanjiani dans le Guerres des étoiles série soit « substantielle », mais il semble également que son personnage mystérieux sera quelque chose que le public n’a jamais vu auparavant, transformant quelque chose de familier en quelque chose de plus inattendu. Ce que l’acteur entend exactement par là reste à voir, mais étant donné que Obi Wan Kenobi est fixé après les événements de La revanche des Sith et avant l’original Guerres des étoiles trilogie, il y aura de nombreuses opportunités pour le spectacle d’introduire des éléments moins connus ou même flambant neufs au cours de cette période largement inexplorée.

En attendant de voir si Kumail Nanjiani est un extraterrestre, un humain, un Jedi, un Sith ou quelque chose entre les deux, l’acteur révèle à quelle vitesse il a été tenté par l’idée de rejoindre une autre franchise de tentpole aux côtés du MCU. Discuter de sa première discussion avec Obi Wan Kenobi réalisatrice Deborah Chow, Nanjiani a déclaré: « Et elle essayait de me vendre dessus. Et je me disais: » J’allais le faire avant la conversation!’ C’était un peu parfait. Juste après la quarantaine, j’ai pu faire un travail, en ville, et c’était dans Star Wars. C’était juste le premier travail le plus joyeux possible. Je ne savais pas comment je pourrais battre l’expérience que j’ai ‘ J’ai eu, qui est un film Marvel avec Chloé Zhao, qui est incroyable, et peut-être le meilleur casting jamais assemblé, et puis Obi-Wan comme prochaine chose, avec un autre casting vraiment fantastique. Ewan McGregor ! Vraiment ? Je ne sais pas savoir où je vais à partir de là. [Laughs.] Et j’ai donc décidé de marcher au milieu des bois. »

Avec Ewan McGregor et Hayden Christensen, Obi Wan Kenobi commence dix ans après les événements des années 2005 Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, reprenant le légendaire maître Jedi alors qu’il veille sur Luke Skywalker sur Tatooine, avant d’emmener le personnage dans une aventure qui le conduira à nouveau à affronter un ami devenu ennemi, Dark Vador.

Obi Wan Kenobi devrait sortir sur Disney + en 2022 et comprendra six épisodes. Pendant ce temps, Nanjiani fera ses débuts chez Marvel dans Éternels qui devrait sortir le 5 novembre 2021. Cela nous vient de Rolling Stone.

Sujets : Obi-Wan Kenobi, Star Wars