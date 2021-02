Kudai lance une nouvelle version de « Ya Nada Queda » 16 ans après sa première | 45S

Comme au bon vieux temps. Kudai a fait remonter le temps à ses fans et démêler une partie de leurs souvenirs en sortant une nouvelle version de l’une des chansons les plus chantées du groupe. Nous parlons de «Rien à gauche».

Cette chanson fait partie de l’album « Flight » sorti en 2004, c’était la première œuvre qu’ils présenteraient sous le nom de Kudai. C’est dans ce travail que seraient présentés des tubes qui franchiraient les frontières, faisant d’eux un groupe connu en Amérique latine.

Des chansons comme «Sin Despertar», «Escapar» ou «Lejos de la Ciudad» ne sont que quelques-unes d’entre elles sont devenues les favorites des années 2000 et sont toujours chantées par des milliers de personnes à travers le monde, notamment en espagnol.

Cependant, en 2020, le groupe a subi un coup dur. À la surprise des habitants et des étrangers, une décision de justice a contraint les Chiliens à cesser d’utiliser le nom de Kudai, ils doivent donc en trouver un autre pour poursuivre leurs activités musicales. Le groupe a pris cette question avec un grain de sel et à l’époque, ils ont commencé à chercher un pseudonyme pour continuer à travailler dans la musique.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la nouvelle version de « There Is No » Nothing Left de Kudai.