KSW 58: Martin Zawada dans le combat principal contre le champion olympique Szymon Kolecki

Martin Zawada est de retour. Le vétéran allemand du MMA retournera dans la cage le 30 janvier et rencontrera le médaillé d’or olympique Szymon Kolecki dans le combat principal de la KSW 58. Auparavant, Salahdine Parnasse a mis son titre KSW poids plume en jeu pour la première fois contre Daniel Torres.

Martin Zawada (29-15-1) est loin d’avoir terminé avec le MMA. Le joueur de 37 ans, qui a su attirer l’attention internationale sur la scène allemande du MMA il y a 14 ans, retournera dans la cage le 30 janvier. Le combattant UFD avait espéré une chance de titre. Ce souhait n’est pas exaucé après sa victoire sur le vétéran de l’UFC Thiago Silva, mais dans le combat principal de KSW 58, il a l’occasion de terminer l’événement avec une victoire.

Zawada est revenu à la KSW en 2018 après une pause de onze ans et a vaincu le favori du public Lukasz Jurkowski lors de son retour après le premier tour. Trois mois plus tard, il a affronté la légende de la KSW Michal Materla, mais a obtenu la courte paille. Le vétéran allemand a ensuite attendu de grands noms pour la cage KSW. Cela s’est présenté seulement un an plus tard dans l’ancien combattant de l’UFC Thiago Silva, que Zawada a battu aux points. Depuis, il a dû attendre sa prochaine affectation. Le moment est venu en janvier.

Zawada rencontrera la star polonaise Szymon Kolecki (8-1). Le joueur de 39 ans n’est combattant au MMA que depuis trois ans et s’est déjà fait un nom en tant qu’haltérophile olympique. En 2000, il a remporté la médaille d’argent à Sydney et a terminé deuxième à Beijing pendant huit ans. Depuis que la championne olympique Ila Ilyin a été reconnue coupable de dopage, Kolecki a ensuite reçu la médaille d’or en 2016.

Quelques mois plus tard, il a fait ses débuts en MMA pour PLMMA et a gagné par KO technique.Kolecki a remporté ses six premiers combats et a lentement gravi les échelons polonais. Bien qu’il ait perdu un combat aux points il y a deux ans, en 2019, il a été signé par KSW et a battu Mariusz Pudzianowski dans le combat principal de KSW 47 lorsque l’homme fort s’est blessé à la jambe. Fin 2019, il a ensuite battu techniquement le lutteur olympique Damian Janikowski Ko Maintenant, il est confronté à son adversaire le plus expérimenté.

Avant cela, le Français invaincu Salahdine Parnasse (14-0-1) s’est présenté au public polonais. Le joueur de 23 ans a remporté le titre intérimaire des poids plumes de la KSW contre Roman Szymanski l’année dernière. En décembre, il a défendu le titre provisoire contre Ivan Buchinger. Malheureusement, il n’y avait pas d’union pour le titre contre Mateusz Gamrot et après que le Polonais ait quitté la KSW pour l’UFC, Parnasse a été promu champion régulier. Dans sa première défense de titre, il affrontera le Brésilien autrichien Daniel Torres (11-4).

Le joueur de 26 ans a quitté le Brésil il y a trois ans et a depuis rejoint le Star Fight pour Jasminka Cive à Enns, la plus ancienne ville d’Autriche. Avec succès, en Europe, Torres a remporté cinq de ses six combats, à KSW trois sur quatre. Il s’est imposé contre Filip Pejic, expérimenté par l’UFC, en Croatie et a remporté un duel serré avec le Francfort Max Coga en novembre aux points. Maintenant, il peut s’essayer au champion.

