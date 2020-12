Ksw 57: Szymanski Et Ziolkowski Demandent Le Successeur De Gamrot

Le 19 décembre, le successeur de Mateusz Gamrot, qui a quitté KSW pour l’UFC cet été, sera couronné au sommet du poids léger à KSW 57. Roman Szymanski et Marian Ziolkowski postulent pour succéder à Gamrot. Avant cela, deux ex-champions se rencontrent.

C’est la deuxième chance pour l’or KSW pour Marian Ziolkowski (21-8-1) et Roman Szymanski (13-5). Ziolkowski était toujours dans la cage avec Gamrot en août et s’est mordu les dents sur le « Gamer » qui a dit au revoir à KSW.

Le « Golden Boy » de Varsovie s’était déjà frayé un chemin dans la course au titre avec des victoires sur Gracjan Szadzinski et Grzegorz Szulakowski après avoir perdu contre l’ancien champion Kleber Koike Erbst à ses débuts à la KSW. Une victoire apporte non seulement le titre, mais aussi une revanche pour une défaite au point contre Szymanski en dehors de KSW en 2016.

Szymanski a tenté une catégorie de poids inférieure à KSW et a été battu par la Française invaincue Salahdine Parnasse l’année dernière. Le favori de la foule polonaise s’en est remis avec des victoires sur Milos Janicic et l’ancien combattant de l’UFC Filip Pejic, qu’il a éliminé en juillet peu avant la fin du combat. Le joueur de 27 ans n’a perdu que deux duels en sept combats KSW et se sent prêt pour le titre.

Mankowski dans le duel des anciens champions

Avant cela, deux ex-champions de Borys Mankowski (21-8-1) et Artur Sowinski (21-11) se font face. Mankowski a déjà détenu l’or des poids welters et a même défié le détenteur du titre des poids moyens de l’époque, Mamed Khalidov, dans un duel au stade national de Varsovie. Du sommet, cependant, il est allé en descente à un rythme rapide.

Six mois plus tard, il perdait clairement son titre face à Roberto Soldic, puis il manquait une année complète en raison d’une blessure, pour être vaincu aux points lors de son retour contre l’Irlandais du Nord Norman Parke. La série noire ne s’est terminée que contre Vaso Bakocevic et après un succès sur le « Polish Zombie » Marcin Wrzosek cet été, Mankowski frappe à nouveau à la porte de la course au titre, mais maintenant dans les poids légers.

C’est là que Sowinski s’est retrouvé après avoir combattu une fois dans une bataille à trois au sommet de la division poids plume avec Koike Erbst et Wrzosek. Depuis deux ans maintenant, « Kornik » rend le poids léger dangereux. Mais tout comme Mankowski, Sowinski a dû admettre sa défaite à Parke l’année dernière et a répondu avec deux victoires sur Vinicius Bohrer et Szadzinski, pour lesquelles il a fallu moins de trois minutes ensemble.

La gamme KSW 57 en un coup d’œil:

KSW 57

19 décembre 2020

Lodz, Pologne

Combat pour le titre des poids lourds

Phil de Fries vs. Michal Kita

Combat pour le titre en poids léger

Roman Szymanski c. Marian Ziolkowski

Combat pour le titre des poids coq

Antun Racic vs. TBA

Borys Mankowski contre Artur Sowinski

Abus Magomedov c. Cesary Kesik

Tomasz Drwal contre Patrick Kincl

Christian Eckerlin c. Albert Odzimkovsk

.

