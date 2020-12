Ksw 57: Antun Racic Avant La Première Défense Du Titre

Le trio de combats pour le titre pour KSW 57 est terminé. Après que la ligue polonaise ait pu annoncer les combats pour le titre en poids lourd et léger, le duel pour le titre en poids coq est également certain depuis vendredi. Le combattant UFD Antun Racic défend sa ceinture contre le Brésilien Bruno Santos.

Cinq combats, cinq victoires, c’est le record impressionnant de KSW Antun Racic (24-8-1). Le Croate du Düsseldorf UFD Gym a fêté ses débuts dans la ligue polonaise il y a trois ans contre Pawel Politylo et s’est dirigé directement vers la course au titre. Il y a un an, le «tueur» de 30 ans a été couronné champion lorsqu’il a remporté le titre vacant contre le vétéran de l’UFC Damian Stasiak devant son public à Zagreb. Maintenant, il passe de chasseur à chassé. Dans sa première défense de titre, Racic rencontrera le Brésilien Bruno Santos (9-1), qui fera ses débuts à la KSW.

A seulement 22 ans, Santos peut directement décrocher un titre prestigieux en Europe. Santos n’a dû admettre sa défaite qu’une seule fois et a été vaincu aux points. En dehors de cela, Santos s’est également tenu inoffensif en tant qu’amateur et a remporté plus de la moitié de ses combats professionnels grâce à des soumissions, s’appuyant principalement sur l’étranglement arrière nu, qui lui a déjà valu quatre victoires. Santos était dans une cage à Sao Paulo il y a seulement deux semaines, et maintenant il traverse l’étang en Europe pour la première fois.

Le programme en un coup d’œil:

KSW 57

19 décembre 2020

Lodz, Pologne

Combat pour le titre des poids lourds

Phil de Fries vs. Michal Kita

Combat pour le titre en poids léger

Roman Szymanski c. Marian Ziolkowski

Combat pour le titre des poids coq

Antun Racic vs. Bruno Santos

Borys Mankowski contre Artur Sowinski

Abus Magomedov c. Cesary Kesik

Tomasz Drwal contre Patrick Kincl

Christian Eckerlin c. Albert Odzimkowski

Kacper Koziorzebski contre Marcin Krakowiak

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂