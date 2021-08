KSI risque de perdre sa chaîne YouTube

GARDEXX 3 x chaîne de scie gardexx pour cmi 2040 ksi + 1l d'huile de chaîne

Chaîne de scie universelle, huile minérale adhésive pour chaîne convient pour cmi 2040 ksi Hauteur : 3/8" épaisseur du lien moteur : 1,3 mm Nombre de liaisons routières : 57 Contenu de la livraison : 3 chaînes de scie, 1 litre d'huile adhésive pour chaînes Cette version hochwertige?Sägekette,?in demi-burin,?zeichnet se caractérise par une haute performance de coupe et une longue durée de vie. L'alliage d'acier de haute qualité et les dents de scie chromées dur contribuent à maximiser la durée de vie. Des trous de lubrification sur tous les maillons d'entraînement guident l'huile tout autour du rail de guidage. huile minérale pour chaîne de l'oregon pour les scies à moteur de toutes marques. Les additifs améliorant la lubrification réduisent l'usure des chaînes et des barres. Grâce à sa viscosité favorable, l'huile peut être utilisée aussi bien en été qu'en hiver. Grâce à son excellente adhérence, la consommation est réduite. Les additifs de mouillage assurent une lubrification