KSI explique comment il a perdu 7 millions de livres sterling après avoir investi dans Bitcoin

Parlant sur le Parties intimes podcast, KSI – de son vrai nom Olajide Olayinka Williams « JJ » Olatunji – a déclaré: « J’ai mis 2 millions de livres sterling [in] l’année dernière, novembre/décembre, mais c’était en crypto-monnaies – j’ai gagné 7 millions de livres sterling, et maintenant j’ai tout perdu.

« Oui, [I’ll have to release] un autre EP.

« Ce fut un voyage complet, mais je devais en faire l’expérience. Je devais vraiment me plonger dans l’ensemble de l’espace cryptographique, et vous savez, je le comprends parfaitement maintenant.

« J’ai investi de l’argent dans des choses où je me suis essentiellement endetté et je me suis en quelque sorte surendetté à un point où j’ai perdu de l’argent, parce que j’ai été liquidé, alors j’ai investi beaucoup d’argent dans quelque chose que j’ai été liquidé à cause du crash de Bitcoin. «