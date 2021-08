KSI dit qu’il avait la lecture et les performances de Leeds ont décollé d’iPlayer parce qu’il est «si différent» de la version live

ALPINESTARS Motegi V3 2PC Suit, Combinaison moto deux-pièces, Noir

Motegi V3 2PC Suit Noir Un costume 'deux pièces' dit exactement ce qu'il est : deux pièces, un seul costume. Si vous le portez, vous avez le choix et le dernier mot. Quoique. Dans le cas présent, c'est probablement la troisième version de cette Motegi qui aura le dernier mot. Une version qui vous ravira. Ou deux, en fait. Qu'attendons-nous de la part d'une super combi de course deux pièces ? Beaucoup. Vraiment beaucoup. Surtout quand elle porte le fameux logo Alpinestars. Et nous devons bien l'avouer : vous ne serez pas déçu par la Motegi V3. Son cuir bovin premium, omniprésent, fait 1.3 mm d'épaisseur. Logique, car, tout résistant soit-il et même en double couche là où cela s'avère judicieux, un solide harnais de cuir est la base de toute prestation sportive. Du moins, quand il s'agit de motos. Du cuir seul, c'est un peu comme si l'on devait se mouvoir dans du bois, c'est pourquoi Alpinestars a ajouté, dans la Motegi V3, des bandes stretch et accordéon en suffisance pour lui donner aisance et confort de haut niveau. La bosse est, en l'occurrence, un modèle technique d'aérodynamique. La forme de cette combi deux pièces - que nous décrivons comme une seule unité - est intégralement ergonomique, avec des manches et des jambes préformées. Pour réduire la fatigue, améliorer la concentration et l'attention et offrir de meilleures performances sportives. Tel est l'objectif, c'est pourquoi Alpinestars fait usage, sur les bras et au niveau de l'entrejambe, de HRSF, ou High Resistance Stretch Fiber. Même au niveau des mollets, le cuir n'est pas le seul matériau utilisé. On n'enfile pas la Motegi V3 2PC comme on enfile une tenue de jogging. Mais ça va le faire. Alpinestars n'ignore pas comment l'on enfile une bonne combinaison de moto. Toutefois, la tenue se doit d'être ajustée. Et non de flotter, et d'avoir dix centimètres de jeu. Ou même cinq. Le cuir 'se donne' et, à la longue, la veste et le pantalon finiront par former une seconde peau. Pour lui donner plus de confort - encore -, le cuir est perforé. Pour offrir, combiné aux empiècements mais aussi à sa finition 3D au niveau du col, un ensemble des plus confortables. Sur la route ou à l'arrêt. Il semble logique qu'un 'deux pièces' comme celui-ci s'adresse surtout au motard sportif, quoique son usage ne se 'limite' pas seulement au circuit. Chacun est libre d'être et d'aller où bon lui semble. Surtout dans ce genre de costume. La veste peut être portée seule ou combinée, libre à vous de choisir avec quoi. Dans tous les cas : la taille a été revue (par rapport à la V2 et à l'originale) et pourvue d'une tirette de connexion. Dans une combi comme la Motegi V3, l'étanchéité n'est pas une priorité. Sécurité et protection aux impacts, oui. C'est pourquoi Alpinestars a opté pour des protections d'origine de type GP-R, niveau 1, au niveau des épaules, des coudes et des genoux (EN1621-1 :2012). Si les lettres GP-R signifient 'GrandPrix-Racing', elles laissent peu de place au doute. Toute la partie constituant...