KSI arrête un concert pour aider un fan adolescent qui s’est évanoui

James a écrit : « Jef toute personne qui est allée au @KSI spectacle hier à Manchester et filmé quand il a dû arrêter la folie pourrais-tu l’envoyer moi s’il te plaît. je était le gamin qui s’est évanoui et aimerait savoir ce qui s’est réellement passé. »

Heureusement, il s’est avéré qu’un autre utilisateur de Twitter appelé Arthur ( @ATHRRRR ) avais filmé, et lui a envoyé le clip.

Dans la vidéo, KSI arrête soudainement le concert et dit à l’équipe de mettre la piste en pause.

Il a ensuite comes descendre de la scène et demanders si l’adolescent devait être retiré de la foule, observant avec inquiétude le personnel de sécurité comoi pour aider.

Parler à 45secondes.fr, la maman de James sajeré son fils avait trop chaud et n’avait pas assez bu l’eau.

Il a écrit: « C’est tellement fou de penser combien de temps j’ai attendu pour voir @KSI en direct et je manque une partie du spectacle.

« toutefois tous les accessoires vont à toi @KSI pour avoir arrêté le spectacle et m’être assuré que tout allait bien et maintenant je sais que je suis ton patron [crying with laughter emoji].