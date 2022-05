Krysten Ritter suscite la spéculation de Jessica Jones après avoir partagé Snap avec Mike Colter de Luke Cage

Depuis Casse-cou Les stars Charlie Cox et Vincent D’Onofrio ont fait leurs débuts dans la chronologie du MCU en tant que Daredevil et Kingpin respectivement, les fans se sont demandé quand d’autres personnages tels que Jessica Jones et Luke Cage pourraient apparaître. Tandis que Jessica Jones La star Krysten Ritter a déjà clairement indiqué qu’elle aimerait reprendre son rôle, et a précédemment posté une photo d’elle-même arborant une coiffure très « Jessica », une nouvelle photo partagée par l’actrice a lancé toute une vague de spéculations sur son avenir Marvel .

Ritter a joué Jessica Jones dans trois saisons de la série télévisée Marvel avant elle, et les autres émissions de la Saga des défenseurs, ont été annulés. Parallèlement au retour de Daredevil et Kingpin, nous avons également vu apparaître Black Bolt d’Anson Mount dans Doctor Strange dans le multivers de la folieapportant la série ABC malheureuse Inhumains dans le giron du MCU avec le même acteur jouant une variation du personnage comme on le voit dans cette émission. Cela suggère une fois de plus que d’une certaine manière, il y a une chance pour quiconque de revenir à des rôles qu’ils pensaient avoir été relégués à l’histoire.

Maintenant, Ritter a fait monter les enchères dans les enjeux de spéculation en partageant une image sur son compte Instagram la montrant avec Luc Cage l’acteur Mike Colter, apparemment quelque part en Californie ensemble. Bien qu’elle n’ait ajouté aucun commentaire à l’image autre que la poignée Instagram de Colter, les fans n’en avaient pas besoin pour spéculer sur les raisons pour lesquelles la paire était ensemble et s’il s’agit d’un autre indice que quelque chose se prépare par rapport à un éventuel retour de Marvel pour la paire.







Krysten Ritter veut revenir en tant que Jessica Jones





De même que Casse-cou, Jessica Jones était l’une des séries les plus populaires de la collection Netflix d’émissions Marvel. Alors que les fans seraient heureux de revoir Krysten Ritter en tant que détective privé surhumain, l’actrice elle-même a exprimé son intérêt à poursuivre son aventure Marvel à l’avenir. S’adressant à ComicBook.com précédemment, Ritter a déclaré:

« J’aime absolument Jessica plus que tout. Et j’ai adoré ces années à la jouer. S’il y avait jamais une opportunité pour elle d’apparaître n’importe où, je serais le premier [to say yes]. Je peux ou non avoir la veste prête à aller dans mon placard. Donc, on ne sait jamais, mais si jamais j’avais l’occasion de la jouer à nouveau, je serais tellement ravi. Je suis toujours partant pour le refaire. C’était un rêve absolu. Et je l’aime. J’adore ce personnage. J’aime la façon dont elle s’est connectée avec tant de gens de manière profonde et a trouvé un écho auprès des femmes et des filles de manière passionnante. Je suis tellement fier d’avoir pu jouer un personnage aussi emblématique. »

L’ensemble Saga des défenseurs est maintenant disponible sur Disney + avec – presque – tout le MCU jusqu’à présent. Avec Daredevil et Kingpin qui, selon les rumeurs, reviendraient sur les écrans dans un avenir pas trop lointain, cela peut-il vraiment prendre beaucoup plus de temps avant que Jessica Jones ou Luke Cage ne fassent également leurs débuts en MCU ?





