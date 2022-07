Krysten Ritter prend la tête de la série Orphan Black Sequel

De nombreux fans de Krysten Ritter ont passé les derniers mois à spéculer et à théoriser sur d’éventuelles représailles de l’actrice à son égard. Jessica Jones rôle dans le MCU. Maintenant, cependant, il semble que Ritter ait les mains pleines avec un rôle différent, en tant que chef de file d’AMC Orphelin noir suite, intitulée Orphan Black : Échos. La série originale a duré cinq saisons à partir de 2013 et mettait en vedette une autre star de Marvel, Tatiana Maslany, dans le rôle de Sarah Manning, une escroc britannique qui a été témoin du suicide d’une femme qui lui ressemble exactement et qui découvre plus tard qu’elle fait partie d’un programme de clonage humain. La nouvelle série se déroulera dans le même monde que la série originale mais suivra des personnages différents.

Le synopsis de la nouvelle série se lit comme suit: «Orphan Black : Échos suit un groupe de femmes alors qu’elles se frayent un chemin dans la vie de l’autre et se lancent dans un voyage passionnant, perçant le mystère de leur identité et découvrant une histoire déchirante d’amour et de trahison. Ritter jouera le rôle de Lucy, une femme essayant de trouver son chemin dans le monde, et sera le premier retour de l’actrice à AMC depuis son apparition en tant que Jane Margolis dans Breaking Bad.

Le président d’AMC Studios et d’AMC Networks Entertainment, Dan McDermott, a déclaré à propos de la nouvelle émission : « Orphelin noir a eu une course remarquable sur BBC America, attirant des millions de fans dévoués et très engagés, captivés par une histoire intelligente et captivante et une performance star et primée aux Emmy de Tatiana Maslany. Nous avons hâte de replonger avec Anna, John et nos partenaires de Boat Rocker et de livrer une toute nouvelle version de ce monde riche digne du Clone Club. »





Une commande de série a été passée en avril pour Orphan Black : Échos et la série devrait être diffusée à la mi-2023.

Krysten Ritter pourrait reprendre son rôle de Jessica Jones

À partir du moment où Marvel Studios a récupéré les émissions de Netflix Marvel Television, il y a eu des spéculations constantes sur si et quand les personnages de La saga des défenseurs rejoindra le MCU. Alors que Daredevil devrait déjà apparaître dans sa propre série et dans un certain nombre d’autres projets Marvel, Jessica Jones de Ritter est un autre personnage que les fans aimeraient revoir en action dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de taquineries de Ritter et d’autres, ainsi que Marvel apportant un changement subtil au titre de Jessica Jonesen le renommant comme Alias ​​Jessica Jones sur Disney +, il n’y a eu aucune confirmation officielle quant à savoir si les fans pourront bientôt revoir Jessica Jones sur les écrans. Cependant, il y a une rumeur qui ne semble pas encore démystifiée et qui pourrait voir le personnage revenir l’année prochaine.





Daredevil et Kingpin devraient tous deux apparaître dans l’oeil de faucon série dérivée Écho, et il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles une partie de la série pourrait voir Daredevil de Charlie Cox tenter de retrouver Jessica Jones, et cela pourrait donner à l’enquêteur privé surhumain son premier aperçu de la vie de MCU. Nul doute que tout sera révélé assez tôt alors que la franchise continue de se dérouler au cours des prochaines années.