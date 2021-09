Krysten Ritter meurt d’envie de jouer à nouveau Jessica Jones dans le MCU

Krysten Ritter croise les doigts pour le retour de Jessica Jones dans l’univers cinématographique Marvel. Pendant trois saisons sur Netflix, Ritter a dirigé la série Marvel et est apparu dans le rôle de la mini-série croisée. Les défenseurs. Jessica Jones a été officiellement annulé par Netflix en 2019 avec la troisième saison s’inclinant des mois plus tard, et Ritter n’a plus été vu dans le rôle depuis.

Officiellement, rien n’indique que Krysten Ritter reviendra dans le rôle à un moment donné dans le futur. Cela semble possible, car les émissions Marvel sur Netflix ont jusqu’à présent été traitées comme des canons pour le MCU. Parlant de l’idée dans une nouvelle interview avec ScreenRant, Ritter a clairement indiqué qu’elle était à bord pour jouer à nouveau Jessica si l’occasion se présentait, notant à quel point elle s’était amusée avec le rôle lors du tournage de la série Netflix.

« Je mourrais absolument pour jouer à nouveau Jessica. J’ai eu le meilleur moment pour le faire et je l’aime tellement. Je suis tellement fier de ce personnage. Non seulement parce que c’était comme un grand rôle et qu’elle est tellement dure à cuire, mais ce personnage a vraiment résonné avec les gens d’une manière que je ne sais pas qui d’autre. Vraiment, vraiment résonné avec les femmes et les filles, les survivants de traumatismes. C’est tellement, tellement grand et une telle chose que je suis tellement reconnaissant d’avoir Donc, si jamais j’ai l’occasion de mettre ces bottes, je serai là en un éclair. «

Toujours sur Netflix, Charlie Cox a mené trois saisons de sa propre série connectée casse-cou. Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Cox reprendrait le rôle pour la suite du film à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. Vincent D’Onofrio a également taquiné en reprenant son casse-cou rôle dans la série Disney+ Oeil de faucon. En d’autres termes, les personnages de « DefendersVerse » de Netflix pourraient bientôt apparaître dans le MCU, et si tel est le cas, le retour de Ritter en tant que Jessica Jones devient beaucoup plus probable.

Melissa Rosenberg a créé Jessica Jones, qui était basé sur le personnage de bande dessinée créé par Brian Michael Bendis et Michael Gaydos. La série a suivi Ritter en tant qu’ancien super-héros doté d’une super force et d’autres capacités spéciales après avoir ouvert sa propre agence de détective privé. Luc Cage La star Mike Colter était également présente, tout comme Rachael Taylor, Wil Traval, Erin Moriarty, Eka Darville, Carrie-Anne Moss, David Tennant et JR Ramirez.

« Je dois vous dire que je suis incroyablement fier de ce qui a été fait », avait précédemment déclaré Rosenberg à propos de la dernière saison. « C’était une histoire et un arc complets pour notre personnage. Donc, que cela se termine était vraiment juste, je pense. C’était un hasard d’une certaine manière. »

Voyant l’écriture sur le mur avant que le spectacle ne soit officiellement annulé, Rosenberg a ajouté: « Au départ, nous sommes entrés dans la saison avec l’anticipation d’avoir potentiellement une autre saison. Laissez toujours les portes ouvertes pour que vous puissiez avoir des histoires la saison prochaine, je dis, mais à propos à mi-chemin, j’ai réalisé que ce serait en fait ma dernière saison. J’étais sûr que je voulais passer à mon contrat chez Warner Bros. Alors, c’est devenu une discussion sur comment je veux le quitter ? »

Il reste à voir si Ritter sera un jour de retour dans le MCU. Si la casse-cou des personnages apparaissent Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Oeil de faucon comme le dit la rumeur, ce sera un bon début pour l’amener là-bas. Vous pouvez regarder les trois saisons de Jessica Jones sur Netflix.

