Krysten Ritter (« Jessica Jones ») jouera dans la suite d' »Orphan Black »

L’actrice Kristen Rittersurtout connu pour jouer Jessica Jones dans la série Netflix du même nom, il jouera dans la suite de la série à suspense de AMC »Orphelin noir ». Maintenant intitulé »Orphan Black : Échos », l’émission en dix épisodes se déroule dans un futur proche, à la suite d’un groupe de femmes qui sont mystérieusement regroupées pour résoudre un mystère impliquant leur identité.

Ritter jouera le rôle de Lucy, « une femme avec une histoire d’origine inimaginable, essayant de trouver sa place dans le monde ». L’actrice sera également productrice exécutive de la série avec le co-créateur de »Orphan Black » Jean Fawcett, qui sera le directeur principal. »Echoes » sera le retour de Ritter dans une série AMC, après avoir joué Jane Margolis, la petite amie de Jesse Pinkman dans la série acclamée »Breaking Bad », ainsi que sa brève participation au film »The Road ».

» Orphan Black » a été diffusé pendant cinq saisons de 2013 à 2017, mettant en vedette Tatiana Maslany comme Sarah Manning, suite à l’histoire d’un escroc qui découvre qu’elle est l’un des nombreux clones humains génétiquement identiques, le produit d’un mouvement scientifique appelé Neolution.

La série a valu à Maslany trois nominations aux Emmy Awards pour sa performance en tant que plusieurs clones d’elle-même, et la franchise s’est étendue à d’autres formats tels que les bandes dessinées et une série audio intitulée « Orphan Black: The Next Chapter », ainsi que le remake. Noir – 7 Gènes ».

Poursuivant avec Krysten Ritter et son personnage au sein de Marvel, de nombreuses rumeurs laissent entendre que Jessica Jones pourrait revenir dans »Echo », la série dérivée de »Hawkeye » pour la plateforme Disney+. Cela a eu une plus grande pertinence après qu’il a été confirmé que cox charlie reprendra le rôle de Daredevil dans »She-Hulk : avocate », ainsi que dans la nouvelle série »Daredevil : Born Again », tant espèrent voir d’autres personnages de la saga »The Defenders », dont Jessica Jones.

Ritter a récemment joué le rôle de Natacha la sorcière dans la série de dark fantasy de Netflix « Nightbooks ». On la verra bientôt dans le drame policier de hbo max »L’amour et la mort », avec elizabeth olsen, Patrick Fugit, Lily Rabe et Keir Gilchrist. » Orphan Black » sera écrit par Anna Fishko et devrait être diffusé en 2023 sur AMC et son service de streaming AMC Plus.