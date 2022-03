Krysten Ritter éveille les soupçons sur la réinterprétation de Jessica Jones

L’actrice Kristen Ritter On dirait qu’elle est prête à jouer Jessica Jones dans de nouvelles photos. Via l’Instagram de la styliste Emplois à MalineRitter a été montré avec un nouveau style de cheveux similaire à celui qu’il a utilisé dans la série annulée de Netflix »Jessica Jones », où elle a joué.

Divers fans ont émis l’hypothèse que cette nouvelle coiffure est due au fait que l’actrice reprendra son personnage de la série, Eh bien, on la voit aussi porter une veste en cuir, un autre vêtement classique du look de Jessica. Bien que tout cela puisse n’être qu’une coïncidence, les fans parlent certainement, à la lumière des développements récents.

Il y a quelques années, toutes les séries originales Netflix de Télévision Marvel ( »Daredevil », »Jessica Jones », »Luke Cage », »Iron Fist », »The Defenders » et »The Punisher ») ont été annulés, conduisant les fans à se demande quand leurs personnages pourraient réapparaître dans une production du Univers cinématographique Marvel.

Enfin, fin 2021, l’acteur qui donne vie à Daredevil, cox charlie, a repris son rôle de Matt Murdock dans »Spider-Man: No Way Home ». À peu près à la même époque, la co-vedette de Cox’s Daredevil, Vincent D’Onofrio, a repris son rôle de Wilson Fisk dans la finale de la série »Hawkeye ». Ainsi, bien que rien ne soit officiel, Ritter reprenant son rôle de Jessica Jones ne semble pas hors de question.

En plus de cela, il a été récemment annoncé que » Daredevil », » Jessica Jones », » Luke Cage », » Iron Fist », » The Defenders » et » The Punisher » changerait Netflix en Disney +, réunissant les drames pour adultes sous la même bannière que tous les films Marvel.

Dans cet esprit, il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir si bon nombre de ces émissions seront relancées pour la plate-forme de streaming. Disney+ramenant les personnages de Marvel qui n’avaient eu leur chance que pendant quelques saisons, où ils ne pouvaient pas avoir une fin qui clôturerait complètement leur histoire.

Krysten Ritter a joué dans les trois saisons de Jessica Jones, diffusée sur Netflix de 2015 à 2019. Elle a également repris son rôle de Jessica dans la mini-série « The Defenders », qui a été créée sur Netflix en 2017.

Peu de temps après la fin de « Jessica Jones » sur Netflix, Ritter a déclaré qu’il jouerait à nouveau le personnage « en un clin d’œil » si l’occasion se présentait, et même en septembre dernier, il est revenu sur le sujet du retour à son rôle.

« Je mourrais d’envie de rejouer Jessica », a-t-elle déclaré. « J’ai passé le meilleur moment à le faire et je l’aime tellement. Je suis tellement fier de ce personnage.