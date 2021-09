Krysten Ritter est prête à revenir dans l’univers Marvel

Peut-être que le MCU ne considère pas la série Marvel Television produite pour Netflix comme faisant partie de son canon, mais ils ont tout de même une légion fidèle de fans qui attendent avec impatience le retour de leurs personnages dans l’espoir qu’ils puissent être réintégrés dans la franchise. phases futures.

Ces derniers mois, les fans de « Daredevil » ont exprimé leur souhait de revoir les performances de Charlie Cox et Vincent D’Onofrio dans le rôle de Matt Murdock et Wilson Fisk (Kingpin), une émotion qui a déjà été alimentée par les mêmes acteurs qui les ont rejoints. une nouvelle voix : Krysten Ritter.

En 2015, Ritter a fait ses débuts dans la série « Jessica Jones », dans laquelle elle a joué pendant trois saisons, tout en faisant partie du crossover « The Defenders ». Lors de la promotion de « Nightbooks », son nouveau film Netflix, l’actrice a exprimé son souhait de reprendre le rôle de la puissante héroïne qui a donné le titre de sa série, révélant qu’elle garde toujours sa veste emblématique dans son placard, attendant son appel de retour à action.

« J’aime absolument Jessica plus que tout. Et j’ai adoré ces années à la jouer. S’il y avait une occasion pour elle de comparaître quelque part, je serais le premier à dire oui. Je peux ou non avoir la veste prête à aller dans mon placard « , a déclaré Ritter lors d’une conversation avec ComicBook.com.

On ne sait jamais, mais si j’avais la chance de le rejouer, je serais très excité.

Ritter a dit qu’elle avait un grand amour pour la façon dont Jessica Jones a réussi à se connecter avec tant de gens et comment elle « a résonné de manière très excitante en tant que jeunes femmes et filles ». « Je suis très fière d’avoir pu jouer un personnage aussi emblématique », a conclu l’actrice.

Depuis la fin de sa série, l’existence de Jessica Jones n’a été référencée dans aucune des productions du MCU, même si cela ne veut pas dire que son intégration dans la franchise est définitivement exclue. L’arrivée du multivers dans la phase quatre pourrait présenter une belle opportunité au cas où les producteurs de Marvel Studios décideraient de reprendre le travail de Ritter.