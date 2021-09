Krysten Ritter est la meilleure amie d’un meurtrier à la hache dans la série limitée HBO Max Love & Death

Krysten Ritter a trouvé son prochain projet télé. Les Jessica Jones l’actrice se dirige vers le drame policier HBO Max Amour et mort. Écrit par David E. Kelley, Amour et mort se concentre sur la tristement célèbre meurtrière à la hache Candy Montgomery, qui a massacré son amie Betty Gore à la suite d’une liaison avec son mari. WandaVision La star Elizabeth Olsen incarne Montgomery avec Lily Rabe dans le rôle de la victime Betty Gore. Ritter jouera la meilleure amie et confidente de Candy, Sherry Cleckler.

Amour et mort s’inspire du livre Preuve d’amour : une histoire vraie de passion et de mort dans les banlieues et une collection d’articles de Texas Monthly. La paisible ville de Wiley, au Texas, a fait la une des journaux en 1980 lorsqu’une femme au foyer et mère de deux enfants, Betty Gore, a été retrouvée assassinée. Ce qui a suivi était un cas choquant d’une histoire d’amour qui a mal tourné. Les soupçons se sont rapidement portés sur Candy Montgomery, une autre femme au foyer et membre de l’Église qui avait une liaison avec le mari de Betty, Alan Gore. Candy argua que c’était Betty qui l’avait attaquée avec une hache après avoir découvert l’affaire et qu’elle ne faisait que se défendre. Il y avait 41 blessures sur le corps de Betty lorsqu’elle a été retrouvée.

Sarah Aubrey, cadre de HBO Max, a annoncé le casting d’Elizabeth Olsen dans Amour et mort en mai en disant : « C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes dans une petite ville qui culmine dans un terrible acte de violence. Nous sommes ravis de nous associer à David, Lesli, Nicole et Per et incroyablement chanceux de avoir Elizabeth au centre de notre histoire pour faire ressortir toutes les couches de Candy qui rendent cette histoire si inoubliable. »

L’équipe de De gros petits mensonges et La défaite est derrière Amour et mort. Nicole Kidman produit avec David E. Kelley qui écrit la série. Lesli Linka Glatter (Patrie) dirigera Amour et mort. Quant aux autres acteurs, Amour et mort se vanter de quelques grands noms, en particulier Jesse Plemons, qui jouera Alan Gore. Jesse Plemons est probablement l’acteur le plus en vue d’Hollywood en ce moment et cherchera à offrir une autre performance puissante. De plus, Patrick Fugit a été choisi pour incarner le mari de Candy, Pat Montgomery, avec Tom Pelphrey (Ozark), Keir Gilchrist (Atypique) et Elizabeth Marvel (Le quartier) dans les seconds rôles.

Krysten Ritter a récemment joué une sorcière enchanteresse dans le film fantastique d’horreur de Netflix, Livres de nuit. Elle réalisera également quatre épisodes de La fille des bois, un drame surnaturel pour Peacock. Ritter a également exprimé son désir d’amener Jessica Jones dans le MCU. Même si les fans aimeraient voir cela, il n’y a actuellement aucun plan pour qu’aucun des personnages Marvel de Netflix apparaisse dans le MCU. Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Matt Murdock et Jessica Jones pourraient apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Elle-Hulk, respectivement. Espérons que les rapports se révèlent être plus que de simples rumeurs. Comme Ritter, les fans meurent également d’envie de voir The Defenders apparaître dans le MCU.

Amour et mort n’a pas de date de sortie sur HBO Max pour le moment. Mais avec la plupart des acteurs alignés, le tournage commencera sous peu. Attendez-vous à une sortie en 2022 pour la série True Crime. Cette nouvelle nous vient de TVLine.

Sujets : HBO Max