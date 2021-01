Krysten Ritter de retour en tant que Jessica Jones dans She-Hulk Disney + Series?

Avec les droits sur les goûts de Daredevil et le reste de Les défenseurs tous prêts à revenir bientôt aux studios Marvel, des rumeurs circulent à propos de leur retour. Eh bien, si la rumeur la plus récente s’avère vraie, cela pourrait signifier que Krysten Ritter reprendra son rôle de Jessica Jones dans la prochaine série Disney +, She-Hulk.

Krysten Ritter a joué le rôle de la titulaire Jessica Jones pendant trois saisons sur Netflix, ainsi que la mini-série dérivée Les défenseurs, entre 2015 et 2019. L’actrice a été félicitée pour sa performance en tant qu’ancienne super-héros, qui, après avoir souffert du SSPT, décide d’ouvrir sa propre agence de détective privé.

She-Hulk en attendant, devrait faire ses débuts sur Disney + et sera dirigé par Silicon Valley et Rick et Morty ancienne Jessica Gao. La série est dirigée par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio). Le spectacle est mis en vedette Orphelin noir Tatiana Maslany en tant que personnage titulaire et se concentrera sur Jennifer Walters (interprétée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se cache, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7 » – et verte « , a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors de la présentation de Marvel au récent Disney Investor. Événement de la journée. Le responsable de Marvel a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages de tout le MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quels personnages Marvel vont apparaître d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

Feige a également décrit la série comme une «comédie juridique d’une demi-heure», et quelque chose que Marvel Studios n’a «jamais fait auparavant», tout en révélant que la série s’inspirera et «restera fidèle» aux années 1980 de l’écrivain-artiste John Byrne. She-Hulk run, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel à pouvoir briser le quatrième mur.

Alors que le retour de l’ancien super-héros fougueux de Ritter serait une surprise si cela se produisait aussi rapidement, ce n’est pas sans précédent, Kevin Feige révélant récemment que les personnages de la série Netflix respective sont « sur le plateau ».

« Tout est au tableau », a déclaré Feige à propos de Les défenseurs faire un retour. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissent et disparaissent et vont et viennent. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. »

Les escapades juridiques de She-Hulk pourraient bien conduire au retour de Jessica Jones au MCU, l’avocat du super-héros ayant peut-être besoin de l’aide d’un PI dans une affaire. Si cela s’avère être le plan de Marvel, ce serait certainement un moment agréable pour la foule.

She-Hulk devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur Disney +, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure. Cela nous vient du scooper assez fiable Daniel Richtman.

Sujets: Jessica Jones, Disney Plus, She Hulk, Streaming