Krysten Ritter célèbre que Jessica Jones soit devenue une « princesse Disney » avec l’arrivée de Disney+

Jessica Jones‘ L’arrivée sur Disney + après le film de l’émission de Netflix a vu Krysten Ritter s’annoncer comme la nouvelle princesse Disney. Ritter a plaisanté sur son nouveau statut de Jessica Jones et les autres émissions de télévision Marvel telles que Daredevil, le punisseur et Les défenseurs tous ont rejoint la plate-forme de streaming Disney aux côtés du contenu MCU. Bien sûr, les émissions les plus sombres et les plus violentes ont une cote plus élevée que les autres tarifs de Marvel et c’est l’une des raisons pour lesquelles Disney + a récemment ajouté un paramètre de contrôle parental pendant qu’ils filment pour ajouter plus de contenu sur le thème des adultes à leur version américaine formellement axée sur la famille.

Avec tout un flot de thèmes matures tels que la consommation de drogue et d’alcool, le gore, la violence et le sexe, Jessica Jones mérite à juste titre sa cote TV-MA, mais les fans de l’enquêteur privé super fort ne l’auraient pas autrement. Comme Casse-couil y a eu un certain nombre de questions quant à savoir si Ritter reviendra en tant que personnage dans le futur du MCU, et de même à quel point son personnage sera-t-il proche du ton de la série originale si Jones revient.

Avec Jessica Jones maintenant disponible sur Disney +, il était juste que Ritter le fasse savoir via son compte Instagram, lorsqu’il a plaisanté en étant une « princesse Disney » alors qu’il exhortait tout le monde à « aller (re) regarder Jessica Jones» dans sa nouvelle maison Disney. Avec beaucoup de spéculations sur son possible retour de MCU dans une émission ou un film à venir, son message pourrait-il être juste un autre signe de l’avenir de Jessica ?





Disney + grandit avec des gens comme Jessica Jones, et cela doit arriver





L’arrivée des héros de Marvel Television sur Disney + a amené certaines personnes à appeler Disney pour avoir ajouté du contenu mature à la plate-forme de streaming. Cependant, de nouveaux contrôles parentaux ont été ajoutés pour permettre aux abonnés de s’assurer que leurs enfants ne voient rien qu’ils ne veulent pas qu’ils voient, et dans des territoires internationaux comme le Royaume-Uni, tout cela est la norme depuis le lancement de la plateforme.

Alors que le marché américain voit presque tout le contenu mature de Disney se diriger vers Hulu, ce contenu a été disponible ailleurs via la marque Star sur l’application et le site Disney +, donc vraiment Disney fait juste ce qui est vraiment nécessaire pour les aligner avec d’autres plates-formes et d’autres des pays. La question de savoir si Hulu finira par devenir une partie de Disney + aux États-Unis est inconnue pour le moment, mais avec la fonction de contrôle parental maintenant en place, il semble probable qu’il y aura beaucoup plus de contenu mature à venir sur Disney + à l’avenir, et certains cela proviendra du MCU.





Daredevil de Charlie Cox a déjà fait sa première apparition dans le MCU, et bien qu’il soit possible que sa prochaine apparition atténue une partie de la violence observée dans la série originale de Netflix, avec d’autres personnages classés R tels que Deadpool en tête de liste, la façon dont ces personnages plus sombres seront traités par Marvel Studios est juste quelque chose d’autre qui va rendre les deux prochaines années très intéressantes pour le MCU.





