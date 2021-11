Krystal Versace de Drag Race UK félicitée après s’être ouverte sur le fait d’être vierge

AVERTISSEMENT : Spoilers pour Drag Race UK à venir !

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni‘s Krystal Versace a été félicitée après s’être ouverte sur le fait d’être vierge.

L’épisode de jeudi soir (4 novembre) a vu les cinq reines restantes courir contre la montre dans le stressant Miss Fugly Beauty Pageant (qui signifie ami tu dois t’aimer, d’ailleurs).

Les candidats ont dû préparer trois défilés de mode – maillots de bain fugly, magasin de charité chic et fugly mais à la mode – en un temps très limité, y compris la préparation de leurs cheveux et de leur maquillage.

Bien que les reines aient été incroyablement stressées au fil du temps, elles ont tout de même trouvé le temps d’avoir un cœur à cœur dans la salle de travail. Tout en discutant de la confiance en son corps, Krystal a révélé qu’elle n’avait jamais eu de relations sexuelles auparavant malgré son image super sexy.

Krystal Versace de Drag Race UK a fait l’éloge après avoir parlé d’être vierge. Image : BBC

« Moi et mon drag, c’est d’être cette femme ronde, c’est comme ça que j’ai donné le pouvoir. Cela peut ne pas sembler un gros problème pour vous, mais pour moi personnellement, c’est parce que je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec qui que ce soit. Je n’ai jamais eu des relations sexuelles avec n’importe qui », a expliqué Krystal. « Je sais que cela peut choquer certaines personnes parce que ma traînée est le sexe sur les jambes, mais ce n’est en fait pas le cas pour Luke [Krystal’s birth name]. »

Les autres reines ont été choquées d’apprendre que Krystal était vierge compte tenu de sa personnalité hypersexuelle, mais l’ont félicitée d’avoir raconté son histoire et d’être si concentrée sur ce qu’elle veut. « Voir un garçon et avoir un rendez-vous n’a jamais été une priorité pour moi », a admis le jeune homme de 19 ans.

Scarlett Harlett a ensuite ajouté: « Vous ne laissez personne vous gêner. Pas même un peu de bite. » Krystal a répondu: « Non, je n’ai pas le temps pour ça. »

Les gens sur les réseaux sociaux ont également félicité Krystal pour avoir eu une conversation ouverte sur sa virginité à la télévision.

Un utilisateur tweeté: « Notre première drag queen vierge. Enfin une vraie reine du peuple. »

Et un autre ajoutée: « En tant que vierge homosexuelle de 19 ans, puis-je prendre une minute pour dire à quel point c’est incroyable que le krystal soit tellement à l’aise avec ça. C’est comme si c’était une chose embarrassante de ne pas avoir eu de relations sexuelles, surtout en tant que personne queer, mais ce n’est vraiment pas le cas. Bien de toute façon les filles. «

Après la conversation sincère avec les reines, Krystal a pris d’assaut la piste en trois temps – mais c’est sa dernière tenue de défilé qui a attiré le plus d’attention. Krystal portait un look audacieux et avant-gardiste, mais lorsque RuPaul a demandé à Scarlett qui portait la meilleure tenue, Scarlett a vu l’opportunité de comparer le style de Krystal à celui d’Anubis, qui a été la première reine éliminée de la compétition.

Krystal a dit plus tard à Scarlett qu’elle n’aimait pas la comparaison, surtout devant les juges. Et Anubis a même répondu à tout cela sur Twitter. En réponse à un fan tweetant qu’ils « manifestaient » le retour d’Anubis à la compétition, elle a déclaré: « Eh bien… je suis revenue. »

Ailleurs, après beaucoup de précipitation, ce sont Scarlett et Vanity Milan qui n’ont pas réussi à impressionner les juges, se plaçant dans la dernière pile de la semaine. Les filles ont livré une synchronisation labiale exceptionnelle au « Scandalous » de Mis-Teeq, mais finalement, il était temps pour Scarlett de s’éloigner.

Il ne reste plus que quatre reines : Vanity Milan, Krystal Versace, Kitty Scott Claus et Ella Vaday.

Cette semaine sur le podcast ‘Coming Out Chats’, Course de dragsters Royaume-Uni les stars Lawrence Chaney et Victoria Scone parlent de leur sortie à leurs familles, de la façon dont elles ont géré l’intimidation à l’école, le manque de représentation des jeunes femmes homosexuelles, les préjugés contre les personnes de grande taille dans la communauté LGBTQ et bien plus encore. Appuyez sur play sur le lecteur ci-dessous pour écouter.

