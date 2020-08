Krümel et Kevin sont choqués par les autres célébrités de “Battle of Reality Stars”

27/08/2020 20h31

Dans le sixième épisode de “Kampf der Realitystars”, la star de Majorque Marion Pfaff – mieux connue sous le nom de “Krümel” – et l’ancien footballeur professionnel Kevin Pannewitz ont été échoués.

Les nouveaux arrivants du «combat des stars de la réalité» ont été étonnés de se retrouver au milieu des disputes des autres participants.

Une situation extrêmement nouvelle et accablante pour les deux. Dans une interview avec Klatsch-tratsch.de, Krümel décrit ses premières impressions qu’elle avait des autres célébrités. «Ce que j’ai (…) remarqué immédiatement, c’est cette dynamique de groupe. Vous pouviez voir immédiatement qui appartenait à quel clan. “

Krümel est choqué par l’argument de la “bataille des stars de la réalité”

Mais cela s’est avéré être vraiment énorme: “Au cours des deux premiers jours, il y avait tellement de disputes que je me sentais comme” les familles en bref “”. Elle a été assez choquée par ce comportement, résume la jolie blonde: “Je n’ai jamais vu autant de personnes contentieuses en un seul groupe.”

Le nouveau venu Kevin Pannewitz est également choqué dans l’interview de Klasch-ertrsch.de: “Je n’aurais jamais pensé que les gens pouvaient se tromper aussi.” Il en deviendrait de plus en plus conscient en regardant l’émission. Il a encore beaucoup à apprendre sur les gens, «parce que je les ai complètement mal jugés».

Aussi intéressant:

Qu’est-ce qui se cache derrière ce comportement de niveau?

Deux célébrités de KdR en particulier l’auraient surpris négativement: «Ce que j’ai remarqué maintenant que je regardais l’émission: il y a quelques personnes qui mentent là-bas. Je dis juste Sam et Georgina. Je ne veux pas entrer dans plus de détails, mais ce n’est pas ainsi que je l’aurais évalué. »Eh bien, après, vous êtes généralement toujours plus intelligent, dit un dicton populaire.

La restauratrice de Malle Krümel ne peut que secouer la tête à certains des participants. “Je me demande toujours (…), cependant, s’ils sont réellement comme ça en privé et se comportent parfois à ce niveau ou si les participants veulent simplement se polariser pour avoir du temps d’antenne.” Ils espèrent plutôt ce dernier.

Krümel est déçu par Johannes Haller

Une célébrité en particulier l’a frappée négativement, révèle l’opérateur du “Krümels Stadl”: Johannes Haller. “C’est exactement le genre de personne avec qui je ne veux rien avoir à faire en privé …” Aïe! Cela s’est assis!

Il lui a fallu plus de temps pour «regarder derrière sa façade et finalement comprendre comment il travaille réellement et ce que sa façon de faire est en réalité». En fin de compte, elle ne pouvait pas s’entendre avec Johannes.

“Georgina m’a vraiment impressionné!”

Elle a été remarquablement remarquée par les célébrités Georgina, explique Krümel. «Georgina m’a vraiment impressionné parce que cette femme sait comment se fait la télévision! Même si elle est représentée différemment dans les médias, c’est une femme qui dit ce qu’elle pense. “

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur tvnow.de.